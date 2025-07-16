بسعر معقول ومواصفات رائدة .. إليك أهم مواصفات هاتف Galaxy F36

أكدت شركة سامسونج إطلاق هاتفها الذكي Galaxy F36 5G في 19 يوليو. وسيحتوي الهاتف على ظهر مصنوع من الجلد النباتي وتصميم نحيف يبلغ 7.7 ملم.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي F36 5G

سيأتي هاتف Galaxy F36 5G بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما يدعم تسجيل فيديو HDR بدقة 10 بت في الكاميرتين الأمامية والخلفية.

ظهر الهاتف مؤخرًا على منصة Google Play Console ، مؤكدًا أنه سيعمل بمعالج Exynos 1380، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 15. ومن المتوقع أن يحصل على ما يصل إلى 6 أجيال من تحديثات نظام التشغيل، و6 سنوات من تصحيحات الأمان، بما يتماشى مع التزام سامسونج الأخير بدعم البرامج طويل الأمد.

ميزات هاتف Galaxy F36 5G

من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED Infinity-U فائقة الوضوح (FHD+) مقاس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز. كما ستوفر طبقة Corning Gorilla Glass Victus+ مزيدًا من المتانة. وسيعمل هاتف F36 5G ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

أما عن سعر هاتف Galaxy F34 5G ، الذي أُطلق في أغسطس 2023، فهو يبدأ من 18,999 روبية هندية. ومن المتوقع أيضًا أن يُبقي خليفته سعره الأولي أقل من 20,000 روبية هندية.