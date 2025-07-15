قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري الأسبق: سد النهضة مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي
الأهلي يتوصل لهذا الاتفاق مع إمام عاشور
أسامة كمال يحذر المصريين من ارتفاع الحرارة : اشربوا ميه كتير
أحمد شوبير: السوبر المصري يقام في الإمارات بنفس نظام النسخة الأخيرة
سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل
احتمال كبير.. تطور مثير في حالة لطفي لبيب الصحية
الأوقاف: الحد الأدنى للأجور لا يطبق على خطباء المكافأة
رئيس صناعة الدواء : المستحضرات منتهية الصلاحية "قنبلة موقوتة"..وحملات السحب مطلوبة
في زفة عرسان.. مصـرع 4 أشخاص وإصابة 15 في حادث بمحور ديروط
مواطنون يستولون على الطريق العام بحواجز في حدائق القبة لحجز أماكن السيارات
هتكسب وانت قاعد في البيت.. بعائد يومي يصل إلى 18.75% وشهادات استثمار حتى 28%
أحمد شوبير يتقدم ببلاغ ضد محمد عمارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميا بالربع الثاني من 2025 وآبل تواجه تراجعا في الصين

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن تقرير IDC's Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker أن شركة سامسونج واصلت هيمنتها على سوق الهواتف الذكية عالميًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلةً نموًا ملحوظًا في الشحنات، في الوقت الذي واجهت فيه أبل تباطؤًا في السوق الصينية، مع تحقيقها لنمو طفيف عالميًا بفضل الأسواق الناشئة.

أداء أبل: نمو محدود وتحديات في الصين

بحسب التقرير، شحنت أبل نحو 46.4 مليون وحدة من هواتف آيفون في الربع الثاني، بزيادة طفيفة قدرها 1.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

وعلى الرغم من تسجيل الشركة تراجعًا بنسبة 1% في شحناتها داخل السوق الصينية، فإن الأداء القوي في الأسواق الناشئة – والتي حققت فيها أبل نموًا مزدوج الرقم – ساهم في تعويض هذا الانخفاض.

وتحتفظ أبل بمركزها كثاني أكبر شركة هواتف ذكية عالميًا، بحصة سوقية بلغت 15.7%.

 أداء قوي بفضل هواتف Galaxy A المدعومة بالذكاء الاصطناعي

من جهتها، واصلت سامسونغ ريادتها للسوق بحصة بلغت 19.7%، بعد أن شحنت 58 مليون وحدة خلال الربع الثاني، محققة نموًا بنسبة 7.9% على أساس سنوي.

 ووفقًا للتقرير، فإن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى نجاح هواتف الفئة المتوسطة Galaxy A36 وGalaxy A56، التي وفرت ميزات Galaxy AI للمستخدمين بأسعار مناسبة.

منافسة قوية في المراتب التالية

احتلت شاومي المرتبة الثالثة عالميًا بـ 42.5 مليون وحدة تم شحنها، ما منحها حصة سوقية بلغت 14.4%، لكنها سجلت نموًا متواضعًا بنسبة 0.6% فقط. وفي المركزين الرابع والخامس، جاءت فيفو بشحنات بلغت 27.1 مليون وحدة، وترانسيون بـ 25.1 مليون وحدة.

السوق العالمي: نمو محدود وضغوط اقتصادية

بلغ إجمالي شحنات الهواتف الذكية عالميًا خلال الربع الثاني من العام 295.2 مليون وحدة، وهو ما يمثل نموًا سنويًا محدودًا قدره 1% فقط. ويعكس هذا الرقم التحديات المستمرة التي يواجهها السوق، في ظل ضغوط اقتصادية متعددة تشمل البطالة والتضخم في عدة مناطق.

وأشار التقرير إلى أن أبل لم تكن الشركة الوحيدة التي واجهت صعوبات في السوق الصينية، حيث كان أداء السوق المحلي أقل من التوقعات، ما أثر سلبًا على إجمالي الشحنات العالمية.

نظرة مستقبلية إيجابية بفضل الذكاء الاصطناعي والفئة المتوسطة

رغم التحديات، يبقى مستقبل السوق واعدًا وفقًا لـ IDC، فقد أشار التقرير إلى أن الربع الثاني من 2025 مثّل الربع الثامن على التوالي الذي يسجل نموًا، وهي سابقة لم تحدث منذ عام 2013، ما يعزز التفاؤل باستمرار هذا الاتجاه.

وتتوقع الشركة أن تقود الهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأجهزة من الفئة المتوسطة، موجة النمو القادمة في سوق الهواتف الذكية العالمي.

سامسونج الذكاء الاصطناعي شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

حالة الطقس غداً

أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟

ترشيحاتنا

كوكب الأرض

اكتشاف جسم غريب يندفع عبر النظام الشمسي ويقترب من الأرض.. ما القصة؟

الكرة الذهبية 2025

المنافسة تشتعل على الكرة الذهبية 2025 بعد فوز تشيلسي.. ما موقف صلاح؟

تسونامي

تسونامي قادم من تحت المياه.. هل العالم على أعتاب كارثة صامتة؟

بالصور

سابها وخلع .. رجل سرق فلوس مراته بعد ما جالها السرطان وهرب| مش هتصدق حجته

سرق زوجته
سرق زوجته
سرق زوجته

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات كهربائية .. والأغرب سيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات

اختفاء ظل الكعبة .. ظاهرة فلكية نادرة بسبب تعامد الشمس| تفاصيل

الكعبة
الكعبة
الكعبة

بعد غياب سنوات .. عزيز مرقة يروج لأحدث ألبوماته الغنائية

بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد