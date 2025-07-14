بتصميم فخم .. سامسونج تشعل المنافسة بهاتف Galaxy S26 Ultra

من المتوقع أن يحتوي هاتف سامسونج القادم Galaxy S26 Ultra، والذي من المقرر إطلاقه في يناير 2026، على مستشعر رئيسي أكبر مما يسمح له باللحاق بالمنافسين من الصين من حيث أجهزة الكاميرا.

هاتف جالكسي S25 ألترا

وفقًا للمسرب الصيني Fixed Focus Digital ، قد يكون هاتف Galaxy S26 Ultra مزودًا بمستشعر Sony CMOS بدقة 200 ميجابكسل ومقاس 1/1.1 بوصة، وهو أول مستشعر بدقة 200 ميجابكسل من سوني للهواتف الذكية.

يشير التسريب، الذي نُشر على Weibo، إلى قفزة كبيرة في المكونات مقارنةً بمستشعر ISOCELL HP2 مقاس 1/1.3 بوصة المستخدم في الأجيال الثلاثة الأخيرة من هواتف Galaxy S Ultra.

عادةً ما يعني المستشعر الأكبر التقاطًا أفضل للضوء، مما قد يُترجم إلى تفاصيل أكثر وضوحًا، وصور مُحسّنة في الإضاءة المنخفضة، وتقريب رقمي أفضل. إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون أحد أهم ترقيات الأجهزة في هاتف S26 Ultra، وقد يُحدث نقلة نوعية في قدرات التصوير في الهاتف.

ميزات هاتف جالكسي S25 ألترا

في حين تعتمد سامسونج حاليًا على شرائح Exynos الخاصة بها لكل من الأجهزة الرائدة والمتوسطة المدى، فإن التحول إلى مستشعر Sony قد يشير إلى استراتيجية جديدة للبقاء قادرة على المنافسة مع علامات تجارية مثل Xiaomi وVivo، والتي تستخدم بالفعل أجهزة استشعار أكبر وأكثر تقدمًا في هواتفها المتميزة.

مع ذلك، لا يزال التسريب غير حاسم. تشير بعض المصادر إلى أن مستشعر سوني قد لا يكون جاهزًا في الوقت المناسب لهاتف S26 Ultra، وقد يتم تأجيله إلى هاتف Galaxy S27 Ultra في عام 2027. ولا يزال بإمكان سامسونج استخدام ISOCELL HP2 لمدة عام آخر في هاتف S Ultra.



وفقًا لتقارير سابقة، قد تتلقى الكاميرات الأخرى في هاتف S26 Ultra تحديثات دورية، مثل مستشعر تقريب بصري 3x بدقة أعلى قليلاً، وإعداد عدسة مُحسّن للمستشعر الرئيسي. ومن المثير للاهتمام، أن الشائعات السابقة أشارت إلى عدم وصول تحديثات رئيسية لكاميرات سلسلة Galaxy S Ultra حتى عام 2028، مما يُثير بعض الشكوك حول إمكانية تضمين مستشعر بدقة 200 ميجابكسل بحجم 1/1.1 بوصة في هاتف S26 Ultra أو حتى خليفته.

في المقابل، تستند جميع هذه المعلومات إلى مصادر غير رسمية، والوقت وحده كفيل بكشف ما تخطط له سامسونج في نهاية المطاف لهاتفها الرائد القادم من فئة Ultra.