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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. تعرف على مميزات Galaxy Watch 8

ساعات Galaxy Watch 8
ساعات Galaxy Watch 8
لمياء الياسين

 أُعلن رسميًا عن سلسلة ساعات Galaxy Watch 8 ومن بين التغييرات الجوهرية في التصميم، أضافت سامسونج مجموعة من الميزات مع نظام Wear OS 6

يعد أبرز تعديل في سلسلة Galaxy Watch 8 هو لغة التصميم. فبدلاً من تصميم Watch 8 دائري، كما كان متوقعًا في الغالب، اختارت سامسونج تصميمًا "وساديًا" يمزج بين الخطوط المربعة والدائرية. وتعتمد Watch 8 Classic هذا التصميم أيضًا، مما قد يثير جدلًا بين المستخدمين

ميزات ساعات Galaxy Watch 8 

على الجانب الآخر يعد من المفترض أن توفر ساعة Watch 8 راحةً أكبر تناسب جميع أنماط الحياة مع أداء مُحسّن. 

يعد الطراز الأساسي من ساعات Watch 8 أنحف بنسبة 11% من الإصدارات السابقة. تُعزي سامسونج هذا التغيير إلى عملية تركيب مكونات جديدة وتصميم داخلي مُعاد هيكلته بالكامل. 

يأتي كلٌّ من جالاكسي ووتش 8 وجالاكسي ووتش 8 كلاسيك بشاشة كريستال وتستخدم كلا الساعتين معالج Exynos W1000، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت. أما جالاكسي ووتش 8 كلاسيك، فيوفر سعة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجابايت.

بخلاف ساعة جالاكسي ألترا، لم تُصمَّم ساعة جالاكسي كلاسيك لتدوم لأيام متواصلة. تبلغ سعة بطاريتها الداخلية 445 مللي أمبير/ساعة، بينما تبلغ سعة بطاريتها القصوى في طرازات ووتش 8 435 مللي أمبير/ساعة. 

تُضيف الساعات الجديدة أيضًا ميزة "إرشادات وقت النوم" وقياسات "الحمل و إرشادات حول وقت الاسترخاء والذهاب إلى النوم كما توفر سلسلة Watch 8 مؤشرًا لمضادات الأكسدة يقيس مستويات الكاروتينات في فترات قصيرة.

ستتوفر ساعة جالاكسي واتش 8 بلوني الرمادي الغامق والفضي بمقاسي 40 مم و44 مم، بينما ستتوفر ساعة واتش 8 كلاسيك الجديدة باللونين الأسود والأبيض بمقاس واحد - 46 مم. يبدأ سعر ساعة واتش 8 من 349 دولارًا أمريكيًا، بينما ستتوفر ساعة واتش 8 كلاسيك بسعر 499 دولارًا أمريكيًا.

ساعات Galaxy Watch 8 ساعة Watch 8 ساعة واتش 8 نظام Wear OS 6 سعة تخزين

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