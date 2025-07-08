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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تؤجل 5 إصدارات لعام 2025 بشكل مفاجئ.. تعرف على التفاصيل

Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Fold 7
احمد الشريف

بينما تستعد سامسونج لكشف النقاب عن Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 وZ Flip 7 FE وساعتي Watch 8 وWatch Ultra خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر في 9 يوليو 2025، كشفت وثيقة عرضت مسبقًا على موقع سامسونج الهند عن جدولة جديدة للأجهزة القابلة للطي وبدء مبيعاتها بتاريخ 25 يوليو، بينما ستُؤجّل مبيعات الساعات الذكية إلى أوائل أغسطس، على الأرجح يوم 1 أغسطس، بعد انتهاء فترة الطلب المسبق بتاريخ 31 يوليو .

هذا التأجيل يشير إلى رغبة سامسونج في ترفيع الطلب وتهيئة السوق للساعات الذكية، بما يسمح بفهم إعدادات الشحن والتخزين بشكل أفضل قبل طرحها في الأسواق.

وحدوث تأخير أكبر

تشير بيانات Leaker عبر NotebookCheck إلى أن التأجيل يشمل جميع الأجهزة القابلة للطي المذكورة، بالإضافة إلى ساعات Galaxy Watch 8 وWatch Ultra، التي لن تتوفر عالميًا قبل 25 يوليو لطلبيات الهواتف، وابتداءً من أغسطس للساعات، مع احتمالية وصول بعض الطلبات قبل الموعد في مناطق معينة .

سبب استراتيجية التأجيل

يمكن تفسير هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجية سامسونج لضبط سلسلة الإمداد وتلافي مخاطر الطلب حول الأجهزة الفاخرة، كما يمنح الشركة فرصة لجمع بيانات حول الطلب على Fold­ables قبل طرح ساعاتها الذكية.

 تأتي الخطوة أيضًا وسط منافسة محتدمة في سوق الأجهزة القابلة للطي والساعات الذكية، حيث تسعى سامسونج لتحقيق التوازن بين جاهزية السوق وسعة العرض.

تبعات على المستهلكين والموزعين

في حين تم تيسير عمليات الطلب المسبق على الهواتف القابلة للطي، ستظل الساعات الذكية محل انتظار، وقد تتأثر خطط المستخدمين التي تعتمد على حزم المنتج أو تقديمات التقنيات المتزامنة.

 كما قد يؤثر ذلك على استراتيجيات التسعير مع اقتراب الشراء من مهرجان Back‑to‑School أو موسم العروض الصيفية.

الخلاصة

تُظهر هذه التأخيرات كيف تسعى سامسونج لضبط خطط إطلاق أجهزتها الرئيسية في 2025، مع فصل موجات الإصدارات بين الأجهزة القابلة للطي والساعات الذكية لسد فجوات السلسلة الإمدادية والتخطيط الاستراتيجي.

 ستكون الفترة من صباح 25 يوليو (هواتف) إلى أوائل أغسطس (ساعات) لحظة فاصلة في تقييم هذه الخطوات من قِبل السوق والمستهلكين.

Galaxy Z Fold 7 Z Flip 7 Galaxy Unpacked

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