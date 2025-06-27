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كاميرا قوية من Honor Magic V5 منافس Galaxy Z Fold 7.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاميرا قوية من Honor Magic V5 منافس Galaxy Z Fold 7.. تفاصيل

هونر
هونر
احمد الشريف

تستعد شركة هونر للكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي Honor Magic V5 في الثاني من يوليو، أي قبل أيام قليلة فقط من إعلان سامسونج عن Galaxy Z Fold 7 المرتقب. 

وتعد هذه الخطوة بمثابة تحدٍ مباشر من هونر في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث يطمح الجهاز الجديد إلى استعادة لقب "أنحف هاتف قابل للطي في العالم" الذي فقدته لصالح Oppo Find N5 بعد أن كانت هونر تحتفظ به عبر Magic V3.

ولكن بعيدًا عن سباق السماكة، فإن النقلة الأبرز في Magic V5 تتمثل في نظام التصوير الجديد، إذ أكدت الشركة رسميًا أن الهاتف سيضم كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري بدقة 64 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى دعم فريد لتصوير الماكرو عبر عدسة التقريب، وهي ميزة نادرة في الهواتف القابلة للطي وقد تجعل من Magic V5 أحد أقوى الأجهزة في هذا المجال من حيث المرونة والتنوع في التصوير.

وبفضل هذه العدسة، يمكن للمستخدمين التقاط صور مقربة عالية الدقة وثابتة، سواء كان الهدف بعيدًا أو قريبًا، ما يجعلها مثالية لتوثيق التفاصيل الدقيقة.

فيما تتكون منظومة الكاميرات في الهاتف من 3 عدسات، تشمل عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة أيضًا بدقة 50 ميجابكسل، مما يمنح الهاتف تكوينًا ثلاثيًا متوازنًا وقويًا.

للمقارنة، فإن vivo X Fold 5 الذي أُطلق مؤخرًا في السوق الصينية، يأتي بتشكيلة مشابهة من العدسات الثلاث جميعها بدقة 50 ميجابكسل، في حين أن Galaxy Z Fold 7 القادم في 9 يوليو سيقدم تركيبة مختلفة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 12 ميحابكسل.

بطارية ضخمة تتفوق على المنافسين

في جانب الطاقة، يتفوق Magic V5 بوضوح، إذ من المتوقع أن يحمل بطارية ضخمة بسعة 6,100 مللي أمبير، متفوقًا على vivo X Fold 5 بفارق 100 مللي أمبير، وبفارق كبير جدًا عن Galaxy Z Fold 7 الذي تشير التسريبات إلى أنه سيكتفي ببطارية بسعة 4,400 مللي أمبير فقط.

أما من حيث التصميم، فيأتي Magic V5 بسماكة تبلغ 8.8 ملم فقط عند الطي، ليحطم الرقم السابق ويقدم أنحف هيكل لهاتف قابل للطي على الإطلاق، وهو ما يعكس مدى تطور التكنولوجيا وديناميكية المنافسة في هذا القطاع.

معالج قوي من كوالكوم في قلب الهاتف

سيعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، وهو نفس المعالج المتوقع في Galaxy Z Fold 7، وأقوى من Snapdragon 8 Gen 3 المستخدم في هاتف vivo القابل للطي. وهذا يعني أن الهواتف الثلاثة تتنافس ضمن نفس الفئة الرائدة سواء من حيث الأداء أو التصميم أو حتى جودة التصوير.

الأسواق العالمية… وسامسونج تظل صاحبة اليد العليا

رغم تفوق Magic V5 في بعض الجوانب التقنية، تبقى سامسونج هي الوحيدة التي توفر هواتفها القابلة للطي في الأسواق الأمريكية حتى الآن. 

وما لم يتغير هذا الواقع؛ سيظل Galaxy Z Fold 7 هو الخيار المتاح لمعظم المستخدمين في الولايات المتحدة، رغم المنافسة الشرسة القادمة من هونر وvivo في الأسواق الأخرى.

هونر Honor Magic V5 Honor

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