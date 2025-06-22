هونر تكشف سمك هاتفها القابل للطي Magic V5 ويتفوق بفارق بسيط

أعلنت شركة Honor عن تخطيها لهاتف Magic V4 والانتقال مباشرة إلى الجيل الجديد Magic V5، الذي تستعد لإطلاقه خلال الشهر المقبل.

وكجزء من الحملة الترويجية، كشفت الشركة بشكل حصري للصحفي التقني Mark Gurman من موقع Bloomberg عن أهم ميزة في الهاتف الجديد: سُمك الجهاز عند الطي.

Magic V5: أنحف هاتف قابل للطي حتى الآن

وفقًا لهونر، فإن Magic V5 سيأتي بسُمك 8.8 ملم فقط عند الطي، متفوقًا بذلك على Oppo Find N5 الذي يبلغ سُمكه 8.9 ملم، ليصبح أنحف هاتف قابل للطي تم تصنيعه حتى الآن.

وعلى الرغم من هذا التصميم النحيف، فإن الهاتف سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 6100 مللي أمبير، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن توازن بين التصميم النحيف والأداء طويل الأمد للبطارية.

مقارنة مباشرة مع Galaxy Z Fold 7

الهاتف الجديد من هونر يتفوق بفرق 0.1 ملم فقط على سامسونج Galaxy Z Fold 7، والذي يُتوقع أن يأتي بسُمك 8.9 ملم عند الطي، تمامًا مثل الجيل السابق Z Fold 6.

وعلى مستوى البطارية، فإن سامسونج لا تزال تعتمد على سعة 4400 مللي أمبير في Fold 7، مما يضع هونر في الصدارة من حيث كفاءة الطاقة.

الإطلاق في توقيت متزامن مع هواتف سامسونج القابلة للطي

من المتوقع أن يتم الكشف عن Magic V5 في نفس الفترة التي ستعلن فيها سامسونج عن أجهزتها القابلة للطي الجديدة، وتشمل Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، إلى جانب احتمالية إطلاق النسخة الأرخص Galaxy Z Flip 7 FE، ما يجعل يوليو المقبل شهرًا حاسمًا في سباق الهواتف القابلة للطي.

سامسونج تطور Fold 7 لمنافسة أقوى

ورغم تفوق هونر من حيث السُمك وسعة البطارية، فإن سامسونج لا تقف مكتوفة الأيدي.

إذ يأتي Fold 7 مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite المستخدم أيضًا في هواتف سلسلة Galaxy S25، بالإضافة إلى تحسينات ملحوظة في تقليل وضوح طيّة الشاشة، ودعم طويل الأمد يصل إلى سبع سنوات من التحديثات البرمجية، وهي نقطة قوة رئيسية لمحبي واجهة One UI.

في ظل هذا التنافس، يبدو أن Fold 7 من سامسونج سيكون أكثر توافقًا مع توقعات المستخدمين في عام 2025، من حيث الأداء والتصميم، بعد سنوات من الانتقادات التي وصفته بأنه جهاز ثقيل وقديم الطابع مقارنةً بالمنافسين.