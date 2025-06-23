Honor Watch 5 Ultra .. سايبر تراك الساعات

كشفت شركة هونر عن ساعتها الذكية الجديدة Honor Watch 5 Ultra خلال فعاليات مؤتمر الجوال العالمي MWC 2025 في برشلونة، لتقدم تصميماً يصفه الخبراء بأنه أقرب ما يكون إلى سيارات "سايبر تراك" من حيث الجرأة والحداثة.

تأتي الساعة بهيكل سداسي الزوايا مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، مع شاشة دائرية قياس 1.5 بوصة من نوع LTPO AMOLED بدقة 466×466 بكسل، ومحمية بزجاج الياقوت المقاوم للخدش، ما يمنحها مظهراً فاخراً ومتانة عالية في الاستخدام اليومي.

مواصفات تقنية متقدمة وعمر بطارية طويل

توفر Honor Watch 5 Ultra مجموعة من الميزات التقنية المتقدمة، أبرزها دعم ميزة تخطيط القلب الكهربائي (ECG) لأول مرة في سلسلة ساعات هونر، إلى جانب مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع الأكسجين في الدم، وجودة النوم، وأكثر من 100 وضع رياضي متنوع.

وتتميز الساعة ببطارية سعة 480 ميلي أمبير/ساعة تدوم حتى 15 يوماً من الاستخدام النموذجي حسب تقديرات الشركة، مع دعم الشحن السريع عبر منفذ مغناطيسي.

وظائف صحية ورياضية شاملة

تقدم الساعة خاصية الفحص الصحي السريع Quick Health Scan التي تتيح للمستخدم نظرة شاملة على مؤشرات صحته بضغطة زر، بالإضافة إلى تقرير صحي صباحي يلخص بيانات اليوم السابق.

كما تدعم الساعة خاصية الغوص الحر حتى عمق 40 متراً، مع تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يجعلها مناسبة للأنشطة الرياضية القاسية والبيئات الصعبة.

خيارات تصميم وتوافق واسع

تتوفر الساعة بلونين: الأسود مع سوار مطاطي رياضي، والبني مع سوار جلدي، مع إمكانية تبديل السوار بسهولة بفضل دعمها لمعيار 22 ملم للأساور.

يبلغ وزن الساعة حوالي 51.8 غرام، وسماكتها 11.4 ملم، ما يجعلها متوازنة على المعصم لمعظم المستخدمين.

وتدعم الساعة الاتصال عبر البلوتوث 5.2 ونظام تحديد المواقع GPS، كما تتوافق مع هواتف أندرويد ابتداءً من الإصدار 9.0 وهواتف آيفون ابتداءً من iOS 13.0.

خلاصة تقنية

تجمع Honor Watch 5 Ultra بين التصميم المستقبلي والمواد الفاخرة، مع مجموعة واسعة من الميزات الصحية والرياضية، لتضع نفسها في منافسة مباشرة مع أبرز الساعات الذكية في السوق، وتقدم تجربة استخدام تجمع بين الأناقة والقوة والتقنيات المتقدمة.