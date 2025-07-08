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سامسونج تستعد للكشف عن هواتفها القابلة للطي في حدث Unpacked الصيفي 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد للكشف عن هواتفها القابلة للطي في حدث Unpacked الصيفي 2025

Galaxy Unpacked
Galaxy Unpacked
احمد الشريف

تستعد شركة سامسونج للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي، Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7، خلال حدثها الصيفي Unpacked المقرر انعقاده في 9 يوليو بمدينة نيويورك، وذلك في فعالية حضورية، مع بث مباشر عبر قناة سامسونغ الرسمية على يوتيوب لمتابعة الحدث حول العالم.

Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7: نجمات الحدث

من المتوقع أن يكون الهاتفان القابلان للطي Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 هما محور الحدث. 

كشفت التسريبات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية العديد من التفاصيل عن هذه الأجهزة، ما يقلل من عنصر المفاجأة.

هاتف Galaxy Z Fold 7 يُتوقع أن يكون أنحف هاتف قابل للطي تصنعه سامسونغ حتى الآن، حيث قد يبلغ سُمكه 8.9 ملم عند الطي، و4.2 ملم عند الفتح. 

وتشير المعلومات إلى شاشة غلاف أكبر، وتحسينات على الشاشة القابلة للطي، بالإضافة إلى ترقية الكاميرا الرئيسية إلى 200 ميجابكسل.

أما Galaxy Z Flip 7، فمن المتوقع أن يحصل على تحديثين بارزين وهم شاشة غلاف أكبر بحجم نحو 4 إنشات، وبطارية أكبر بسعة قد تصل إلى 4300 ميلي أمبير.

 ورغم أنه سيكون أنحف من الإصدار السابق، إلا أن الفرق في السماكة لن يكون كبيرًا. 

وتشير تقارير إلى أن الهاتف قد يأتي بمعالج Exynos 2500 بدلًا من معالج كوالكوم.

كما يُتوقع الإعلان عن نسخة أقل سعرًا من هاتف Z Flip 7، تحت اسم Galaxy Z Flip 7 FE، والتي ستحمل تصميم هاتف Z Flip 6، وقد تعتمد على معالج Exynos 2400.

إشارات أولية لهاتف قابل للطي بثلاثة طيات

من بين المفاجآت المرتقبة خلال الحدث، تشير تسريبات إلى احتمال تقديم لمحة تشويقية عن أول هاتف من سامسونج بتصميم ثلاثي الطي. 

ولم يُكشف بعد عن تفاصيل كثيرة بشأن الجهاز، لكن من المتوقع أن تظهر إشارات سريعة على غرار ما يُعرف بلحظة "One More Thing". 

وقد تعرض سامسونج نموذجًا أوليًا كما فعلت سابقًا مع Galaxy S25 Edge. الكشف الكامل عن الهاتف الجديد قد يتم في وقت لاحق من هذا العام، على الأرجح في الخريف.

سلسلة Galaxy Watch 8

يتوقع أيضًا أن تكشف سامسونج عن سلسلة ساعات Galaxy Watch 8 خلال الحدث. 

وتشير تقارير إلى عودة الطراز الكلاسيكي الذي يتميز بإطار دوار فعلي، والذي لم يظهر العام الماضي حين أطلقت الشركة Galaxy Watch Ultra وWatch 7 فقط.

النسخة الكلاسيكية هذا العام قد تأتي بتصميم "squircle" الجديد الذي قدمته سامسونغ في 2024، مع زر تشغيل إضافي.

 ومن المرجح أن تعمل الساعة الجديدة بمعالج Exynos W1000 المستخدم في Watch 7 وUltra، مع تحسينات في ميزات تتبع الصحة واللياقة وإضافات على مستوى البرمجيات.

وفي المقابل، لا يُتوقع أن تُطلق سامسونج إصدارًا جديدًا من Watch Ultra هذا العام، بل قد تكتفي بتقديم ألوان جديدة للطراز الحالي.

إطلاق محتمل لـ One UI 8

تشير بعض الشائعات إلى أن هاتفي Z Fold 7 وZ Flip 7 قد يأتيان بواجهة One UI 8 المبنية على أندرويد 16 مباشرة من المصنع. 

ومن المحتمل أن تبدأ سامسونج  في طرح التحديث الجديد للأجهزة المؤهلة بالتزامن مع حدث Unpacked. حاليًا، تخضع هواتف Galaxy S25 لاختبار نسخة بيتا من واجهة One UI 8.

سامسونج شركة سامسونج Galaxy Z Fold 7

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