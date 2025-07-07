بشاشة خارجية أكبر.. إليك أهم مواصفات هاتف "Galaxy Z Filp 7"



إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف سامسونج ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب عن الجيل التالي من هواتف جالاكسي القابلة للطي. والمختلف هذه المرة وهو هاتف جالاكسي زد فولد 7 وزد فليب 7 ومن المتوقع أن يطرح في السوق بسعر أكثر معقولية مقارنةً بفليب 7 وذاكرة وصول عشوائي

هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 FE

تم رصد الإصدار العالمي من هاتف Galaxy Z Flip 7 FE مزودًا بمعالج Exynos، وهو معالج بعشرة أنوية بتردد أقصى يبلغ 3.21 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات من سامسونج Xclipse 940.

كشفت قائمة Geekbench أيضًا أن Z Flip 7 FE يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ويعمل على أحدث نظام تشغيل Android 16.

وفقًا للتقارير، سيحتوي هاتف Galaxy Z Flip 7 FE على شاشة رئيسية بقياس 6.7 بوصة وشاشة خارجية بقياس 3.4 بوصة. وقد يحتوي على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 25 واط. ومن المتوقع أن يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل (رئيسية) و12 ميجابكسل (واسعة جدًا).