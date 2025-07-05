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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطرح 5 جرابات مع سلسلة هواتف Galaxy Z الجديدة

Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Fold 7
احمد شريف

من المتوقع أن تكشف سامسونج رسميًا عن هواتفها الجديدة Galaxy Z Fold 7، Galaxy Z Flip 7، وGalaxy Z Flip 7 FE في مؤتمر Galaxy Unpacked الصيفي المقرر في 9 يوليو. 

ورغم تسريبات عدة حول مواصفات الهواتف نفسها، جاء تسريب جديد ليكشف كل الملحقات التي قد تقدمها سامسونج لهاتف Galaxy Z Flip 7.

وفقًا لهذا التسريب، سيُطرح هاتف Flip القابل للطي مع أربعة أغطية حماية بالإضافة إلى واقي شاشة مضاد للانعكاس.

 تشمل الأغطية، غطاء Kindsuit، غطاء Silicon Ring، ونوعان من الأغطية الشفافة، كلها متشابهة مع تلك التي أطلقتها سامسونج العام الماضي مع Galaxy Z Flip 6، مع إضافة غطاء شفاف مغناطيسي جديد.

أغطية شفافة مع دعم MagSafe عبر غطاء مغناطيسي

يتكون الغطاء الشفاف التقليدي من جزأين يغطيان الجزء العلوي والسفلي من الهاتف، ويأتي أحد الإصدارات مع قبضة دائرية في النصف السفلي تشبه غطاء السيليكون في النسخة السابقة.

أما النسخة المغناطيسية من الغطاء الشفاف فتهدف إلى دعم تقنية Qi2 للشحن اللاسلكي، ويؤكد التسريب أن Galaxy Z Flip 7 لن يدعم MagSafe مدمجًا بشكل مباشر. ومن المتوقع أن يكون هذا الغطاء أعلى سعرًا من الغطاء الشفاف الأساسي، رغم غياب تفاصيل رسمية عن الأسعار حتى الآن.

غطاء Silicon Ring مع قبضة دائرية متعددة الألوان

كما يوحي الاسم، يأتي غطاء Silicon Ring مزودًا بقبضة دائرية في الخلف، وهو يشبه إلى حد كبير الغطاء الشفاف غير المغناطيسي. 

كانت نسخة العام الماضي من هذا الغطاء تباع بسعر 39.99 دولارًا، ومن المتوقع توفره بألوان النعناع، والمرجان، والأزرق، والأسود، والتي تتطابق مع ألوان الهاتف المتوقع إطلاقه.

عودة غطاء Kindsuit الجلدي

تعود سامسونج أيضًا مع غطاء Kindsuit المصنوع من الجلد الصناعي لهاتف Flip 7، ويُتوقع توفره بثلاثة ألوان هي الجمل، والتوب، والأسود. وكان هذا الغطاء الأكثر تكلفة في النسخة السابقة حيث بيعت بسعر 99 دولارًا.

واقي شاشة مضاد للانعكاس مع ملحقات تطبيق محسنة

لتوفير حماية أفضل للشاشة الخارجية الكبيرة، قد توفر سامسونج واقي شاشة مضادًا للانعكاس مصممًا خصيصًا لـ Flip 7، مع فتحة على شكل حبة دواء لكاميرا الهاتف.

يأتي هذا الواقي أيضًا مع ملحقات تسهل عملية التركيب وتضمن جودة التطبيق.

انطباع عام وتساؤلات حول دعم Qi2

تصميم ملحقات Galaxy Z Flip 7 يبدو مميزًا ومتوافقًا مع احتياجات المستخدمين، إلا أن دعم Qi2 محصور فقط في الغطاء الشفاف المغناطيسي، وهو ما يثير التساؤلات. 

كان من المتوقع أن تتضمن أغلى الأغطية، مثل غطاء Kindsuit، كل الميزات المتاحة، لكن التسريب لم يذكر وجود مغناطيسات في أغطية Kindsuit، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية سامسونج في هذا الجانب.

Galaxy Galaxy Z Flip 7 سامسونج

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