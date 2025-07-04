تسريب جديد لـ One UI 8 يكشف عن خدعة صوتية

كشفت تسريبات جديدة أن واجهة سامسونج القادمة One UI 8 ستتضمن تحسينًا كبيرًا لميزة Audio Eraser المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما نشره المسرّب الشهير IceUniverse، فإن الأداة المحدثة ستكون قادرة على إزالة الأصوات الخلفية المزعجة أثناء تشغيل الفيديو في الوقت الحقيقي، دون الحاجة للدخول إلى وضع التعديل.

من التحرير اليدوي إلى المعالجة المباشرة

الميزة في نسختها الحالية، والتي تم تقديمها لأول مرة مع سلسلة Galaxy S25، تتطلب من المستخدم فتح الفيديو والدخول إلى وضع التحرير لتطبيق إزالة الضوضاء.

لكن الفيديو المسرب من نسخة تجريبية داخلية لـ One UI 8 أظهر أن الميزة الجديدة تعمل مباشرة أثناء تشغيل الفيديو، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم.

ورغم حذف الفيديو لاحقًا، إلا أن IceUniverse أعاد نشره على منصة Weibo الصينية، حيث يمكن مشاهدة كيف تقوم الأداة بإزالة الضوضاء من مقطع فيديو دون أي تدخل يدوي من المستخدم، وبشكل تلقائي وسلس.

الهواتف الداعمة والتوافر المتوقع

من المتوقع أن يتم إطلاق One UI 8 لأول مرة على هاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7، المنتظر الكشف عنهما خلال حدث Unpacked الصيفي الأسبوع المقبل.

وقد تكون هذه الأجهزة القابلة للطي أول من يحصل على النسخة الجديدة من واجهة المستخدم التي تعتمد على نظام Android 16.

وبحسب التسريبات، تستمر سامسونج في تطوير أدوات Galaxy AI، مع التركيز بشكل خاص على الأدوات التي تعمل محليًا على الجهاز، دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة. هذا يعزز الخصوصية، ويوفر أداءً سريعًا في الوقت الفعلي.

نقلة مهمة لصناع المحتوى

إذا تأكدت هذه المعلومات رسميًا، فإن الدعم الفوري لإزالة الضوضاء أثناء تشغيل الفيديو سيكون ميزة حاسمة لأي شخص يستخدم هاتفه في التصوير. إذ سيوفر الوقت والجهد، ويجعل عملية التحرير أسهل وأسرع بكثير، خاصةً للصحفيين والمبدعين ومنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى نتائج سريعة وجودة صوت واضحة.

حتى الآن، لم تؤكد سامسونج رسميًا هذه الإضافة، لكن الترقب كبير لما ستقدمه الشركة خلال حدث Unpacked المقبل، الذي يبدو أنه سيحمل مجموعة من المفاجآت الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.