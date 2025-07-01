جالكسي إس 26 – Galaxy S26 خطوة سامسونج نحو تغيير قواعد اللعبة

تستعد سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S26 Ultra مع تغييرات جذرية في التصميم والتقنيات الداخلية، حيث تشير التقارير الصحفية إلى اعتماد معالج Snapdragon 8 Elite 2 إلى جانب معالج Galaxy AP في بعض الطرازات، بينما تعتمد النسخ الأخرى على معالج Exynos.

من أبرز التحولات التقنية المنتظرة في هذا الجيل تطوير تكنولوجيا القلم S Pen، إذ تعمل سامسونج على إزالة طبقة الديجيتايزر التقليدية لصالح تقنية جديدة تسمح بدعم القلم دون الحاجة إلى هذه الطبقة، ما يمنح الشركة مساحة أكبر داخل الجهاز لاستغلالها في زيادة سعة البطارية أو دعم تقنيات شحن لاسلكي متقدمة مثل Qi2، مع الحفاظ على القلم كميزة أساسية للهاتف.

شاشة أكثر سطوعًا وكاميرا ثورية

من المتوقع أن يأتي Galaxy S26 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED بقياس يصل إلى 6.9 بوصة، مع تحسينات كبيرة في السطوع ودقة الألوان بفضل استخدام مواد جديدة تقلل الانعكاسات الداخلية وتزيد من كفاءة استهلاك الطاقة، حيث تشير التسريبات إلى إمكانية وصول السطوع إلى 3000 شمعة، ما يعزز تجربة الاستخدام في مختلف ظروف الإضاءة.

أما على مستوى الكاميرا، فقد كشفت مراجعات أولية عن نظام تصوير ثوري يعتمد على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع عدسة بيريسكوب بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، إضافة إلى تحسينات كبيرة في أوضاع التصوير الليلي وتثبيت الفيديو الذكي، ما يضع الهاتف في صدارة الهواتف الموجهة لعشاق التصوير الاحترافي.

أداء فائق وبطارية تدوم طويلاً

الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 أو Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy حسب الطراز، مع ذاكرة عشوائية LPDDR6 وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1، ما يضمن أداءً فائقًا في المهام المتعددة والألعاب وتحرير الفيديوهات عالية الدقة.

تأتي البطارية بسعة قد تصل إلى 5200 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع حتى 65 واط، ما يمنح المستخدمين يومًا كاملًا من الاستخدام المكثف مع إمكانية إعادة الشحن في أقل من 40 دقيقة، بالإضافة إلى تحسين سرعات الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

الذكاء الاصطناعي وتجربة الاستخدام

يركز Galaxy S26 Ultra على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الهاتف، بداية من نظام التصوير الذكي وحتى الترجمة الفورية عبر الكاميرا والتعرف على المعالم، بالإضافة إلى تعزيز وضع DeX الذي يحول الهاتف إلى تجربة مكتبية متكاملة عند توصيله بشاشة خارجية.

يعمل الهاتف بنظام One UI 8 المبني على أندرويد 16، مع وعود بتحديثات أمنية ونظامية تصل إلى سبع سنوات، ما يعزز من قيمة الهاتف على المدى الطويل.

موعد الإطلاق والتوافر

تشير التوقعات الصحفية إلى أن سامسونج ستعلن عن سلسلة Galaxy S26 في نهاية يناير 2026، على أن تبدأ المبيعات في الأسواق العالمية خلال فبراير من نفس العام.

ويُنتظر أن يكون Galaxy S26 Ultra هو الهاتف الأكثر إثارة للاهتمام في عالم الهواتف الذكية لعام 2025، بفضل ما يقدمه من قفزات تقنية في التصميم والأداء وتجربة المستخدم53.