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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق نسخة "الوحش الجديد" من موبايل قديم .. بشكل أنحف

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أعلنت سامسونج عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة في أحد أكبر أسواقها، الهند، حيث تستعد لإطلاق هاتف Galaxy M36، خليفة Galaxy M35 الذي أُطلق العام الماضي وتم الترويج له تحت شعار "الهاتف الوحش".

في السابق، كان امتلاك بطارية بسعة 6000 مللي أمبير كافيًا لتستحق الأجهزة لقب "الوحش"، لكن في ظل اتجاه العديد من الشركات لاعتماد بطاريات ضخمة مماثلة، يبدو أن هذا أصبح القاعدة وليس الاستثناء.

بطارية أصغر مقابل تصميم أنحف

المثير للدهشة أن Galaxy M36 لا يحافظ على هذه الميزة، إذ يأتي ببطارية أصغر تبلغ 5000 مللي أمبير، مما يثير تساؤلات حول قرار سامسونج بالتخلي عن إحدى أهم نقاط القوة في الجهاز السابق. 

في المقابل، أصبح الهاتف أنحف بنسبة 15% مقارنةً بـ M35، ليبلغ سُمكه 7.7 ملم فقط، مقارنة بـ 9.1 ملم في الجيل السابق، وهي نقطة إيجابية لمن يفضلون الهواتف خفيفة الوزن والنحيفة.

شاشة أكبر بتصميم قديم

يأتي Galaxy M36 بشاشة أكبر قليلاً بقياس 6.7 بوصة مقارنة بـ 6.6 بوصة في M35، مع معدل تحديث 120 هرتز، وطبقة حماية Gorilla Victus+، إلا أن سامسونج قررت التخلي عن فتحة الكاميرا الأمامية (Punch Hole) لصالح نوتش على شكل قطرة ماء (Waterdrop Notch)، وهو تصميم يعتبره الكثيرون خطوة للوراء من حيث الجمالية والعصرية.

مواصفات Galaxy M36

يحتوي الهاتف على نفس المعالج المستخدم في M35، وهو Exynos 1380، مع خيارات ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

يضم نظام التصوير الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل.
يعمل الهاتف بنظام Android 15، ويدعم الشحن السلكي بقوة 25 واط.

السعر والتوافر في السوق الهندية

أكدت سامسونج أن الهاتف سيكون متاحًا بثلاثة ألوان: الأسود المخملي، والأخضر الهادئ، والبرتقالي المتدرج.

 ومن المقرر أن يبدأ بيعه في الهند في 12 يوليو عبر موقع سامسونج وأمازون.

النسخة الأساسية (6/128 جيجابايت) ستُباع بسعر 22,999 روبية هندية (حوالي 270 دولارًا / 230 يورو)، ومع خصم لفترة محدودة، سيُتاح بسعر 16,499 روبية فقط (نحو 195 دولارًا / 165 يورو).

منافسة داخلية وتشويش في الفئة المتوسطة

يبدو أن Galaxy M36 يدخل إلى سوق مزدحم بالفعل دون تقديم ميزة واضحة تجعله مميزًا عن غيره، بل إنه ينافس بشكل مباشر هاتف Galaxy M35 الذي يقدّم بطارية أكبر وسعرًا أقل، ما يجعله خيارًا أكثر جذبًا في نظر الكثيرين.

وقد يشير هذا التوجه إلى نية سامسونج وقف إنتاج M35 واستبداله بالجيل الجديد، مما يجعل الوقت الحالي مناسبًا للحصول على M35 لمن يبحث عن هاتف متوسط الأداء ببطارية ضخمة.

سامسونج هاتف Galaxy M36 Galaxy

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