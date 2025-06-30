بتصميم مذهل.. سامسونج تعلن عن إطلاق هاتف Galaxy Z Fold7 .. إليك أهم مواصفاته



تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold7 في حدث Unpacked في 9 يوليو ، وفي حين يسلط الضوء على السُمك، فقد لفت تغيير صغير ولكنه مهم انتباه المعجبين و اختفت حلقات الكاميرا المضلعة.

طُرحت حلقات الكاميرا ذات الملمس المميز مع هاتفي Galaxy S25 Ultra و Z Fold6 ، وكان الهدف منها إضفاء لمسة جمالية بصرية. إلا أنها تعرّضت لانتقادات لرخص ثمنها وبساطتها، خاصةً في هاتف Z Fold6.

والآن، يبدو أن شركة سامسونج قد أخذت هذه الملاحظات على محمل الجد.

وفقًا للصور التي نشرها @UniverseIce ، سيحتوي هاتف Galaxy Z Fold7 على وحدة كاميرا أكثر أناقةً بدون حلقات، مُلغيًا بذلك التصميم المثير للجدل. لا يقتصر التغيير على المظهر فحسب، بل يُسهم أيضًا في منحه مظهرًا أكثر أناقةً وفخامة، وهو ما افتقر إليه التصميم السابق.

ذكرت تقارير أن شركة سامسونج تخلت عن تصميم "حلقة زحل" الذي كان من المقرر استخدامه في هاتف Fold7، مما يشير إلى أن الشركة تستمع عن كثب إلى قاعدة مستخدميها هذه المرة.

مواصفات رائدة

إلى جانب إعادة تصميم الكاميرا، من المتوقع أن يضم هاتف Z Fold7 مواصفات قوية: مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x - جميعها مدمجة في هيكل نحيف بسمك 8.2 مم عند طيه.

سيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite، وواجهة One UI 8 على نظام Android 16، وشاشة AMOLED رئيسية بقياس 8.2 بوصة وشاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة. ويُقال أيضًا إن سامسونج ستتخلى عن الكاميرا المدمجة تحت الشاشة لصالح كاميرا سيلفي تقليدية ذات ثقب في الشاشة، مما يُرجح تحسين جودة الصور.

من المثير للاهتمام أن إعادة تصميم الكاميرا قد تُنذر بتغييرات أكبر نطاقًا في المستقبل. كما يُشاع أن تصميم الكاميرا سيكون أكثر وضوحًا في هاتف Galaxy S26 Ultra القادم.

سيتضمن حدث Galaxy Unpacked في 9 يوليو في نيويورك أيضًا إطلاق Galaxy Z Flip7 وGalaxy Watch 8، و هاتف Samsung ثلاثي الطي الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة.