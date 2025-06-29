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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تسجل براءة اختراع لواجهة عرض جديدة على الحافة المنحنية لهاتف قابل للطي

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

قدّمت شركة سامسونج مؤخرًا طلبًا لتسجيل براءة اختراع لواجهة عرض جديدة تظهر على الحافة المنحنية لهاتف قابل للطي على طراز هواتف Galaxy Z Flip.

 تم تقديم طلب البراءة إلى الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية CNIPA، وقد رُصد لأول مرة عبر موقع 91mobiles.

 تُظهر البراءة ما يُعرف بـ"واجهة المستخدم الرسومية لمستوى البطارية"، على تصميم هاتف صدفي قابل للطي، يشبه إلى حد بعيد هواتف Z Flip المستقبلية.

تصميم مستوحى من هواتف Edge القديمة

تتضمن براءة الاختراع تصميمًا لحافة علوية منحنية تشبه ما رأيناه سابقًا في هواتف مثل Galaxy Note Edge الذي أطلق في عام 2014. 

وتُستخدم هذه الحافة المنحنية الجديدة لعرض مستوى شحن البطارية بطريقة بصرية فريدة، حيث تظهر خطًا ملونًا يعكس النسبة المتبقية من الشحن، مع النسبة الرقمية في أسفل الشاشة.

ألوان مميزة لمستوى الشحن

وفقًا للرسومات التوضيحية المرفقة بالبراءة، يُستخدم خط ملون صاعد على طول الشاشة المنحنية ليُمثل نسبة الشحن المتبقية. 

على سبيل المثال، عندما تكون البطارية مشحونة بنسبة 90%، يظهر الخط باللون الأزرق ويشغل 90% من المسار الكامل، فيما تُشير النسبة المتبقية (10%) إلى الجزء المستهلك وتظهر باللون الأسود.

عند انخفاض الشحن إلى 50% يتحول الخط إلى اللون الذهبي، أما عند 10% فيتحول إلى اللون الأحمر، والذي يُعتبر بمثابة تحذير مرئي واضح على اقتراب نفاد الطاقة.

تفاصيل تصميمية إضافية

تشير الرسومات أيضًا إلى وجود منفذ USB-C في الجزء السفلي من الهاتف، يُستخدم للشحن ونقل البيانات، بالإضافة إلى شبكتي مكبر صوت. كما تظهر شاشة خارجية تغطي الوجه الأمامي بالكامل تقريبًا، إلى جانب كاميرتين في الجهة الخلفية، ما يعزز من فرضية أن التصميم يعود إلى أحد هواتف سلسلة Galaxy Z Flip.

هل سترى هذه التقنية النور قريبًا؟

رغم تسجيل سامسونج لهذه البراءة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن التصميم سيصل إلى الأسواق قريبًا. فكما هو معروف في مجال التقنية، قد لا تتحول جميع براءات الاختراع إلى منتجات فعلية. 

ومع ذلك، إن قررت سامسونج اعتماد هذا الابتكار، فمن غير المتوقع أن يتم تضمينه في هواتف العام الحالي، وربما يتم طرحه ضمن موديلات 2026 على أقرب تقدير.

سامسونج شركة سامسونج هواتف Galaxy Z Flip

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