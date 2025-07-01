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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لصيف نشط مع الإطلاق الرسمي لهاتف Galaxy M36 ..إليك أهم مواصفاته

هاتف Galaxy M36 5G
هاتف Galaxy M36 5G
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف سامسونج اقتصادي بأقل من 20000 روبية، يبقى هاتف M35 خيارًا ذكيًا وعمليًا فهو يتميز هاتف Galaxy M35 5G بشاشة Super AMOLED فائقة الوضوح FHD+ مقاس 6.6 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز.

على الرغم من أن هاتف M36 الأحدث المتوقع اطلاقه قريبا والذي يعد نسخة معدلة من هاتف Galaxy M35 قد زاد حجم شاشته قليلاً إلى 6.7 بوصة وزود بشاشة Infinity-U، إلا أن هذا لا يمثل تغييراً جذرياً في تجربة الاستخدام. كلا الشاشتين من نوع AMOLED وتردد 120 هرتز، ما يعني أنك ستحصل على نفس جودة الصورة تقريباً، مع اختلاف بسيط في تصميم الإطار.

سامسونج جالاكسي M35
 


يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ليست الكاميرا ثورية، لكنها ثابتة، وجودة الصورة جيدة في ضوء النهار مع نطاق ديناميكي جيد كما يأتي بكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل داخل فتحة الشاشة تكفي لالتقاط صور مثالية لوسائل التواصل الاجتماعي.

يُقدّم هاتف Galaxy M36 تسجيل فيديو HDR بدقة 10 بت للكاميرتين الأمامية والخلفية، وهي إضافة مُرحّب بها، ولكن ما لم تكن تُنشئ محتوى احترافيًا، فلن تُحدث هذه الميزة نقلة نوعية لمعظم المستخدمين. أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي العام، فلا يزال هاتف M35 يُحافظ على مكانته.

أما عن قدرات الشحن فيحتوي هاتف Galaxy M35 على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، وهي أكبر من بطارية هاتف M36 البالغة 5000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. 

أما عن عمر بطارية هاتف M35 استثنائي. يدوم هذا الهاتف لمدة يومين تقريبًا مع الاستخدام المعتدل. بالمقارنة، يتميز هاتف M36 بأنه أنحف بسمك 7.7 مم فقط وأخف وزنًا، ولكن هذا يأتي على حساب سعة البطارية. إذا كانت قوة التحمل من أولوياتك، فإن هاتف M35 يتفوق عليه بلا منازع.

علاوة على ذلك، وعدت سامسونج بأربعة أجيال من تحديثات أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية لهاتف M35. وهذا ليس بعيدًا عن التزام M36 بست سنوات. بالنسبة لهاتف أُطلق عام 2024، لا يزال لديه سنوات من التحديثات، مما يمنحه عمرًا افتراضيًا نادرًا ما يُرى في هذه الفئة السعرية.

 يبدأ سعر هاتف M35 5G حاليًا من 16999 روبية هندية فقط لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و21,499 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

ويعد هذا أرخص بشكل كبير من M36، الذي يبدأ سعر الطراز الأساسي منه من 17499 روبية لنفس التكوين و21999 روبية للطراز الأعلى مع بطارية أصغر.

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