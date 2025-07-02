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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي خلال أيام.. إليك أهم مواصفاته

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
لمياء الياسين

مع بقاء أيام قليلة على حدث سامسونج الكبير Galaxy Unpacked في 9 يوليو ، أشارت العديد من التسريبات حول ما يمكن توقعه من هواتف الشركة القابلة للطي من الجيل التالي - Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7. إذا كانت التسريبات دقيقة، فسيشهد كلا الهاتفين تحسيناتٍ تصميميةً كبيرة، ليتنافس هاتف Fold7 تحديدًا على لقب أنحف هاتف قابل للطي على شكل كتاب في العالم.

وفقًا للتسريبات ، يبلغ سُمك هاتف جالاكسي زد فولد 7 8.9 ملم فقط عند طيه، ونحافته المذهلة 4.2 ملم عند فتحه، وهو ما يُضاهي سُمك هاتف أوبو فايند إن 5، أنحف هاتف أندرويد قابل للطي حتى الآن. كما أن هاتف هونر القابل للطي القادم على شكل كتاب، ماجيك في 5 ، ليس أنحف من زد فولد 7.

مواصفات هاتف Z Fold7 215

يزن هاتف Z Fold7 215 جرامًا، أي أقل من سابقه الذي كان يزن 239 جرامًا. كما يتميز بإطار الألمنيوم من سامسونج وغطاء خلفي جديد من الزجاج والسيراميك. ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة وشاشة AMOLED قابلة للطي بقياس 8 بوصات، وكلاهما بمعدل تحديث 120 هرتز.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite المخصص لأجهزة Galaxy (على عكس Flip7 وFlip7 FE اللذين يستخدمان معالجات Exynos)، ويقدم كاميرا خلفية قوية: مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل ، وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع زاوية رؤية 3x، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل و يأتي الجهاز بنظام Android 16 وواجهة One UI 8.0، ومن المقرر أن يحصل على دعم برمجي لمدة سبع سنوات.

ميزات هاتف Z Fold7 215

على الجانب الآخر يأتي هاتف  Galaxy Z Flip7 بتصميم أنحف أيضًا. يُقال إنه يبلغ سمكه 13.7 مم عند طيه و6.5 مم عند فتحه  أي أنحف من هاتف Flip6 الذي يبلغ سمكه 14.9 مم على الرغم من تزويده ببطارية أكبر سعة 4300 مللي أمبير/ساعة وشاشة عرض خارجية أكبر مقاس 4.1 بوصة. 

تتميز الشاشة الرئيسية مقاس 6.9 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، وحواف رفيعة بسمك 1.25 مم، وسطوع يصل إلى 2600 شمعة/متر مربع.

هاتف أوبو فايند إن 5 هاتف أندرويد أجهزة Galaxy كاميرا أمامية هاتف Flip6

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