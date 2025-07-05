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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تأجيل طرح سماعات Galaxy Buds 4 من سامسونج إلى 2026

Galaxy Buds
Galaxy Buds
احمد الشريف

يبدو أن سامسونج تتجه إلى تغيير الجدول الزمني المعتاد لإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية من فئة Galaxy Buds.

 فوفقًا لتقرير جديد نشره موقع GalaxyClub، فإن الشركة تعتزم تأجيل طرح Galaxy Buds 4 إلى الربع الأول من عام 2026، على أن يتم الكشف عنها بالتزامن مع سلسلة Galaxy S26 المنتظرة.

ابتعاد عن النمط الصيفي

عادةً ما تطلق سامسونج إصداراتها الجديدة من السماعات اللاسلكية خلال فصل الصيف أو أوائل الخريف، تزامنًا مع حدث Unpacked الخاص بالهواتف القابلة للطي. 

لكن بحسب المصادر، فإن Galaxy Buds 4 ما تزال في مرحلة التطوير، ومؤشرات الجدول الزمني تشير إلى أنها لن تكون جاهزة للإطلاق خلال العام الحالي.

Unpacked 2026 سيكون محطة الانطلاقة

من المتوقع أن يتم إطلاق Galaxy Buds 4 خلال أول حدث Unpacked في عام 2026، وهو الحدث الذي سيتم فيه الإعلان رسميًا عن سلسلة Galaxy S26، غالبًا في شهر يناير أو فبراير. 

يشير هذا إلى تحول استراتيجي من سامسونج لإطلاق تحديث شامل لمنظومتها التقنية مع بداية العام الجديد.

تركيز على التكامل مع الذكاء الاصطناعي

الربط بين Galaxy S26 و Galaxy Buds 4 قد يكون فرصة مثالية لعرض ميزات صوتية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز تجربة الاستخدام المتكاملة. وقد تختار سامسونج تقديم باقات مجمعة تشمل الهاتف والسماعات معًا، لتقديم عرض مغرٍ للمستخدمين الراغبين في اقتناء أحدث الابتكارات.

المواصفات لا تزال غامضة

حتى الآن، لم يتم تسريب أي تفاصيل رسمية أو مؤكدة حول مواصفات Galaxy Buds 4. 

ولكن مع تزايد التكهنات، تشير بعض الشائعات إلى أن سامسونج قد تضيف تقنيات جديدة، أبرزها Ultra-Wideband (UWB).

هل نرى دعمًا لتقنية UWB؟

كانت سامسونج قد سجلت براءة اختراع هذا العام تتعلق باستخدام UWB في السماعات اللاسلكية. هذه التقنية تتيح مزايا مثل، تحديد الموقع المكاني بدقة عالية للصوت، تعقب السماعات بشكل دقيق مشابه لتقنية Find My من آبل، اضافة إلى ميزة التبديل الذكي بين أجهزة Galaxy

لكن حتى اللحظة، لا يوجد أي تأكيد رسمي على أن هذه المزايا ستكون جزءًا من Galaxy Buds 4.

ترقب الإطلاق الكبير للأجهزة القابلة للطي

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى Galaxy Buds 4، تستعد سامسونج للكشف عن Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 خلال حدثها الصيفي المرتقب الأسبوع المقبل، والذي قد يقدم لمحة عن التوجهات المستقبلية لسامسونج في مجال الأجهزة الذكية القابلة للطي والذكاء الاصطناعي.

Galaxy Buds سماعات Galaxy Buds Galaxy S26

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