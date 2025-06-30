قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البطولة الحائرة | ما مصير كأس السوبر المصري.. هل سيُلعب في الكويت أم البحرين؟
الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. تفاصيل ومزايا جديدة
الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية
أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟
80 شهيدا في غارات الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 57 بمدينة غزة وشمال القطاع
تزامنا مع جلسة الحكومة.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لمظاهرة غدا بالقدس
يانيك فيريرا يتصدر بقوة.. اعرف الجديد بشأن المدير الفني الجديد للزمالك
كارتيرون يصدم الزمالك ويتولى تدريب نادِ شهير
التعليم تكشف حقيقة حدوث بلطجة وغش جماعي بلجان الثانوية العامة بالدقهلية
أسطورة مانشستر يونايتد يعتزل كرة القدم ويتولى منصبا هاما بالنادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| بسعر معقول وبطارية جبارة أفضل سماعة رأس لاسلكية في الأسواق.. وأهم مميزات هاتف Galaxy A55

أخبارا وتقارير
أخبارا وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بمواصفات جبارة وتصميم أنيق.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200 FE

أطلقت فيفو هاتف X200 FE في الأسواق العالمية، بدءًا من ماليزيا. وهو الإصدار العالمي من هاتف Vivo S30 Pro mini الذي طُرح سابقًا في الصين. 

يأتي هذا الإصدار العالمي مزودًا بكاميرات ZEISS، وهي غير متوفرة في النسخة الصينية. فيفو X200 FE مميزات هاتف Vivo X200 FE يتميز الهاتف بشاشة AMOLED LTPO مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتعتيم PWM عالي التردد 4320 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة. 

بسعر معقول وبطارية جبارة.. إليك أفضل سماعة رأس لاسلكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن سماعة رأس بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعات Nothing ، والتي تحمل اسم Nothing Headphones وقد أكدت الشهر الماضي أن سماعاتها الأولى فوق الأذن ستُطرح في وقت ما من هذا الصيف. 

ما موقف هاتفك؟.. الأجهزة المؤهلة لتحديث Samsung One UI 8
تعمل شركة سامسونج على تحديث  One UI 8.5، وليس One UI 8.1 أو 8.1.1. 5 وفي حين لم تعلن شركة سامسونج عن موعد الإصدار حتى الآن، تقول التقارير أن One UI 8.5، المستند إلى Android 16، سيظهر لأول مرة على سلسلة Galaxy S26 في أوائل العام المقبل

أداء قوي وبسعر منافس.. إليك أهم مميزات هاتف Galaxy A55 قبل انطلاقه
‘إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف Galaxy A55، وهو من الهواتف التي تأتي بالعديد من المواصفات الرائدة مقابل سعره 

ووفقًا لقائمة Geekbench الأخيرة يعمل الجهاز بنظام Android 16، مما يُشير إلى أن سامسونج بدأت اختبار تحديث One UI 8 على أكثر من سلسلة.

بمعالج 9400 وتصميم مذهل.. شاومي تطلق جهاز Redmi K Pad
حظي سوق الأجهزة اللوحية صغيرة الحجم التي تعمل بنظام أندرويد باهتمام متزايد مؤخرًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أجهزة الألعاب المتخصصة مثل Lenovo Savior Y700 الجيل الرابع و Red Magic Gaming Tablet 3 Pro . أما الآن، فتُقدم Redmi، المعروفة بهواتفها الاقتصادية ومتوسطة السعر، تجربة مختلفة.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

ترشيحاتنا

البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة إعادة صناعة الحرير

وظائف

مسابقة لتعيين 14031 معلم مساعد لغة عربية من بين معلمي الحصة

كامل الوزير

الصناعة تعلن نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية

بالصور

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رصف وتطوير إمتداد شارع أحمد شوقي المتفرع من مجمع المصالح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد