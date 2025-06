أخبار التكنولوجيا| بسعر معقول وبطارية جبارة أفضل سماعة رأس لاسلكية في الأسواق.. وأهم مميزات هاتف Galaxy A55

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بمواصفات جبارة وتصميم أنيق.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200 FE

أطلقت فيفو هاتف X200 FE في الأسواق العالمية، بدءًا من ماليزيا. وهو الإصدار العالمي من هاتف Vivo S30 Pro mini الذي طُرح سابقًا في الصين.

يأتي هذا الإصدار العالمي مزودًا بكاميرات ZEISS، وهي غير متوفرة في النسخة الصينية. فيفو X200 FE مميزات هاتف Vivo X200 FE يتميز الهاتف بشاشة AMOLED LTPO مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتعتيم PWM عالي التردد 4320 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة.

بسعر معقول وبطارية جبارة.. إليك أفضل سماعة رأس لاسلكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن سماعة رأس بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعات Nothing ، والتي تحمل اسم Nothing Headphones وقد أكدت الشهر الماضي أن سماعاتها الأولى فوق الأذن ستُطرح في وقت ما من هذا الصيف.

ما موقف هاتفك؟.. الأجهزة المؤهلة لتحديث Samsung One UI 8

تعمل شركة سامسونج على تحديث One UI 8.5، وليس One UI 8.1 أو 8.1.1. 5 وفي حين لم تعلن شركة سامسونج عن موعد الإصدار حتى الآن، تقول التقارير أن One UI 8.5، المستند إلى Android 16، سيظهر لأول مرة على سلسلة Galaxy S26 في أوائل العام المقبل

أداء قوي وبسعر منافس.. إليك أهم مميزات هاتف Galaxy A55 قبل انطلاقه

‘إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف Galaxy A55، وهو من الهواتف التي تأتي بالعديد من المواصفات الرائدة مقابل سعره

ووفقًا لقائمة Geekbench الأخيرة يعمل الجهاز بنظام Android 16، مما يُشير إلى أن سامسونج بدأت اختبار تحديث One UI 8 على أكثر من سلسلة.

بمعالج 9400 وتصميم مذهل.. شاومي تطلق جهاز Redmi K Pad

حظي سوق الأجهزة اللوحية صغيرة الحجم التي تعمل بنظام أندرويد باهتمام متزايد مؤخرًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أجهزة الألعاب المتخصصة مثل Lenovo Savior Y700 الجيل الرابع و Red Magic Gaming Tablet 3 Pro . أما الآن، فتُقدم Redmi، المعروفة بهواتفها الاقتصادية ومتوسطة السعر، تجربة مختلفة.