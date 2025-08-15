قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تطلق منظومة متطورة لقياس الأداء بـ17 مؤشرًا لتعزيز جودة الخدمات الطبية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم الأداء في مديريات الشؤون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، تضم 17 مؤشرًا موزعة على 12 قطاعًا رئيسيًا، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، تسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى، وتوفير تجربة رعاية صحية أكثر كفاءة وأمانًا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنظومة تشمل مؤشرات دقيقة تغطي قطاعات حيوية مثل تشغيل أقسام الطوارئ، سرعة اتخاذ القرارات الطبية، الطب الوقائي، مكافحة العدوى، الرعاية الصحية الأولية، تنمية الأسرة، تطوير المهن الطبية والتمريض، جودة الرعاية، سلامة المرضى، إدارة الأزمات والكوارث، الشؤون المالية والإدارية، الهندسة والتجهيزات، والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تهدف إلى توحيد آليات المتابعة والمساءلة، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات دقيقة، مما أدى إلى إعادة هيكلة بعض المواقع القيادية في المديريات لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات.

 توحيد أدوات القياس 

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، مدير الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن الوزارة أعدت كتيبًا موحدًا للمؤشرات كمرجع إجرائي لفرق المتابعة، لضمان توحيد أدوات القياس عبر المحافظات ودقة المقارنات.

وأضافت أن التطبيق يتم من خلال زيارات ميدانية دورية، رصد وتحليل البيانات، ومراجعة مستمرة للمؤشرات مع إمكانية تحديثها وفق المستجدات، مشيرة إلى تدريب فرق المديريات على الرصد والتوثيق لضمان كفاءة التنفيذ.

بدوره، أوضح الدكتور محمد سعد، مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، أن المنظومة تركز على قياس كفاءة استخدام الموارد، انتظام تنفيذ البرامج الصحية، وسلامة بيئة الرعاية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تتيح معالجة أي قصور فورًا، مما يعزز تجربة المريض داخل المنشآت الصحية.

تؤكد وزارة الصحة التزامها بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مدركةً وجود تحديات تتطلب جهودًا مستمرة، وتعد هذه المنظومة خطوة نوعية نحو تحسين مستمر، ينعكس تدريجيًا على راحة المرضى وجودة الخدمات في جميع المحافظات، لضمان رعاية صحية أفضل للمواطنين.

وزارة الصحة قياس الأداء الخدمات الصحية وزارة الصحة والسكان احتياجات المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

الفنانة ماجدة منير

ماجدة منير : أنا مشخصاتية وليا الشرف .. وبعشق الفن

مي سليم

بفستان مشجر .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

عفاف شعيب

عفاف شعيب عن سميحة أيوب: انهرت لما سمعت خبر وفاتها .. ودعيتلها في الحج | فيديو

بالصور

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد