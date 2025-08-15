قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقد الجنين أو البصر .. مفاجأة قبل الاختيار الأصعب لسيدة حامل داخل مستشفى رمد إمبابة

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد إمبابة محافظة الجيزة في إنقاذ امرأة حامل من فقدان البصر . 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن المستشفى استقبل فتاة شابة (27) سنة حامل في شهرها الثاني ولديها شكوى من رؤية ضبابية وومضات ضوء وتم فحص المريضة وعمل كافة الفحوصات اللازمة بالمستشفى.

انفصال شبكي حاد يهدد بفقدان البصر

وتابعت الوزارة، أنه تبين حدوث انفصال شبكي حاد يهدد بفقدان البصر وأي تدخل غير محسوب كان من الممكن أن يعرض حياة الجنين للخطر في سباق مع الزمن.

اختتمت وزارة الصحة والسكان قائلة: قام فريق جراحة الشبكية بالمستشفى بخطة دقيقة لإنقاذ عين المريضة والحفاظ على الحمل بنفس الوقت، خلال ساعات تمت الجراحة بنجاح وحالة المريضة مستقرة وعيناها وجنينها بأمان. يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي . 

