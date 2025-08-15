دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفي مستشفى أسيوط العام الشاملة ، في إنقاذ حياة طفلة مبتسرة ولدت في الأسبوع الـ 27 من الحمل .

أوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن الحالة لطفلة مبتسرة ولدت في الأسبوع الـ 27 من الحمل بوزن لا يتجاوز 800 جرام فقط، وتعاني من نقص شديد في العمر الرحمي وصعوبة شديدة في التنفس مع أنيميا حادة نتيجة قصور المشيمة.

إجراء جميع الفحوصات اللازمة



وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه تم حجز المولودة في وحدة العناية بالمبتسرين وإجراء جميع الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية والتمريضية المتواصلة على مدار الساعة.



وأختتم وزارة الصحة والسكان ، قائلة : بعد 40 يومًا من العناية الصحية المكثفة خرجت الطفلة بصحة جيدة وبوزن 1.350 جرام

يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي

