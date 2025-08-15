15 كجم.. تفاصيل استصال ورم من معدة مريض بمستشفي النيل بالقليوبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى النيل للتأمين الصحي ،بمحافظة القليوبية ، من إنقاذ مريض يعاني من ورم متضخم ومتشعب بالبطن بعد استئصاله.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن المستشفى استقبلت مريض يعاني من ورم متضخم ومتشعب بالبطن يبلغ حجمه 30 سم في 32 سم ويزن 15 كيلو جرام تقريبا من المعدة.

استئصال الورم مع جزء من المعدة

واشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي انه تم استئصال الورم مع جزء من المعدة والطحال وذيل البنكرياس ومنديل البطن تم متابعة حالة المريض حتى تمام الاستشفاء والخروج من المستشفى للمتابعة الدورية يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.