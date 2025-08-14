وكيل وزارة الصحة يتفقد مقر الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة تفقدية على مقر الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي لمتابعة الأعمال الصحية والوقائية بداخله، والتأكد من حسن سير العمل والانضباط.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الطبية ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بالأقصر، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المتبعة التي تقدم خدماتها للمسافرين لتحقيق أفضل خدمة طبية لجميع المواطنين والزائرين.