وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
تعليمات عاجلة لموجهي الصفوف الأولى بشأن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لموجهي الصفوف الأولى على مستوى المديريات والإدارات التعليمية ، حيث تم تكليفهم بما يلي :

  • المتابعة والإشراف على تنفيذ التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة ومتابعة رصد النتائج في المدارس بكل دقة ومقارنتها بالشهادات المرسلة من قبل الوزارة واعتمادها على مسئولية موجه الصفوف الأولى
  • اعداد بيان احصائي بأعداد التلاميذ المقيدين بالصفين الأول والثاني الابتدائي ، وأعداد الحضور والغياب والإنقطاع وحساب نسبة 60% والإعتماد على مسئولية موجه الصفوف الأولى إدارة ومديرية والمرحلة وارساله للإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة
  • الإشراف على الخطة المدرسية المعدة لتنفيذ البرنامج العلاجي الموجه للتلاميذ الذين لم يحققوا نسبة الحضور 60% بنهاية الفصل الدراسي الثاني على ان يتم اعتماد تلك الخطط من قبل موجه الصفوف الأولى إدارة ومديرية وتكون ضمن السجلات الأساسية بكل مدرسة

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول زمني يحدد موعد عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي العملي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة كيريو في كل محافظة في مصر ، وتتمثل تفاصيل هذا الجدول الزمني فيما يلي :

  •  30 ديسمبر 2025 : يعقد الامتحان في محافظات ( القاهرة - كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية)
  • 31 ديسمبر 2025  : يعقد الامتحان في محافظات الشرقية - الإسماعيلية - القليوبية - السويس - بورسعيد - الدقهلية - المنوفية - الغربية
  •  5 يناير 2026 : يعقد الامتحان في محافظات الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - قنا - أسوان - البحر الأحمر - البحيرة

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :

  •  اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة في المدرسة مع الإلتزام بآداء الامتحان في اللجنة الامتحانية في الأوقات المحددة
  •  الامتحان يعقد في المدرسة فقط ويتم اتاحة أداء الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا يوم الامتحان
  •  لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية عن 15 طالب
  •  اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات
  •  يتم امتحان طلاب الخدمات في الوقت الذي تراه إدارة المدرسة خلال تلك الفترة
  •  بالنسبة للمحافظات التي لم تستلم التابلت تقوم كل مديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لامتحان الطلاب وفق الخطة المعدة من المديرية

جدير بالذكر أنه قد تم إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تستهدف من هذه الخطوة إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

