استعدادا للموسم السياحي.. محافظ الأقصر يدعو أصحاب الحنطور لتركيب الحفاضات

تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، شوارع منطقة العوامية ثم شارع المدينة المنورة وشارع الخليج ثم شارع التلفزيون متجها إلى شارع سعد زغلول "المحطة"، ثم ميدان أبو الحجاج وكورنيش النيل.

وخلال الجولة أشاد محافظ الأقصر بمستوى النظافة في مدينة الاقصر، موجها أن يتم التنظيف في اسفل ومحيط صناديق القمامة ، كما وجه بضرورة مراعاة الإلتزام بتركيب الحفاضات لعربات الحنطور والإهتمام بالمظهر الخارجي للعربة ، وذلك استعدادا للموسم السياحي القادم .

رافق محافظ الأقصر خلال جولته حاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، وأيمن حسين رئيس حى وسط ، وحسن عبده رئيس جنوب.