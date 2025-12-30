حصاد 2025 | كيف نجحت التعليم في سد عجز المعلمين هذا العام؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها قد تعاملت بشكل منهجي وعلمي مع تحدي عجز المعلمين خلال عام 2025.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة استندت في هذا الشأن إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعادت توزيع المعلمين بما يحقق التوازن بين المدارس، إلى جانب تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا في المراحل التعليمية المختلفة، حيث عملت الوزارة على زيادة القدرة التعليمية من خلال زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، بما أسهم في تحسين نواتج التعلم وتوزيع واقعي وعلمي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية ، بما انعكس على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.

مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة استمرت في عام 2025 ، في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.



مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش

وقالت وازرة التربية والتعليم ، أنه في إطار حصاد انجازات عام 2025 ، فعّلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية.



التوسع في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني ، أنه خلال عام 2025 ، وبالتوازي مع الإجراءات السابقة ، توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.

