رئيس جامعة الأقصر تبحث إجراءات تأسيس شركة الجامعة

عقدت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع المسؤولين عن إنشاء شركة جامعة الأقصر، بحضور الدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور شريف مراد، أمين عام الجامعة، والسيد أحمد الفاضل، والمستشار محمود محمد عمر الطاهر، المستشار القانوني للشركة، والمحاسب طارق أحمد، والمحاسب مصطفى حسين، المحاسبان القانونيان للشركة.

وتناول الاجتماع استعراض موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء الشركة، وبحث آليات استكمال إجراءات التأسيس، بما في ذلك فتح الحساب البنكي الخاص بها، تمهيدًا لانطلاق أعمالها.