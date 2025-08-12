من تحت القبة للوزارة.. رحلة قصيرة لـ علي المصيلحي وزير التموين الراحل مع البرلمان

رحل عن عالمنا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بعد مسيرة حافلة تنقل خلالها بين مقاعد البرلمان وكراسي الحكومة، تاركًا بصمة واضحة في المجالين.

علي المصيلحي الذي كان وزيرًا لحقيبة هامة ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي لسنوات، التحق بالعمل النيابي لمدة لم تتجاوز عامين، قبل أن يعود لكرسي الوزارة مرة اخرى في عام 2017 ولكن هذه المرة بحقيبة وزارة التموين والتي استمرت قرابة 7 سنوات من 2017 إلى 2024.

بدأت قصة المصيلحي النيابية عام 2015، حين قرر خوض انتخابات مجلس النواب لأول مرة، عن دائرته في الشرقية ليفوز بكرسي البرلمان في أول معترك يخوضه ويلتحق بالمجلس.

اختير المصيلحي بعد دخوله المجلس لرئاسة لجنة الشئون الاقتصادية، مستفيدًا من خبرته الاقتصادية كوزير سابق للتضامن.

لكن الرحلة البرلمانية للمصيلحي كانت قصيرة، إذ لم تكمل عامين، بعدما تلقى في 2017 تكليفًا من القيادة السياسية لتولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، ليقدم استقالته من المجلس ويتسلم حقيبة واحدة من أكثر الوزارات ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية.

انتقل من قاعة البرلمان إلى مكاتب الوزارة، وظل على رأس وزارة التموين حتى عام 2024، مواصلًا العمل على تطوير منظومة الدعم وإدارة الأسواق. قبل أن يترك الوزارة ويعيش مع رحلة مرض صعبة انتهت بوفاته اليوم 12 أغسطس 2025 لتكت نهاية فصل طويل من العمل العام.