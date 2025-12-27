التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة

افتتحت ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر، و رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض

معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي يقام في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر

ويستمر حتي الجمعة المقبل الموافق 2 يناير،بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وشهد الافتتاح حضور الأستاذة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والأستاذة منال حنفي رئيسة الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، والأستاذة ماجدة نورالدين مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض، ولفيف من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والقيادات المحلية بالمحافظة.

ويشارك في المعرض أكثر من 70 عارضاً وعارضة، يمثلون عدداً من الأسر المنتجة من مختلف محافظات الجمهورية " الأقصر وأسوان والإسكندرية والفيوم وسيناء والوادي الجديد والقليوبية والقاهرة"، فضلا عن مشاركة مميزة من قبل المجلس القومي للمرأة، والهلال الأحمر المصري، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ومحافظة البحر الأحمر.

وتفقد الحضور أروقة المعرض الذي يتضمن كافة المنتجات التراثية المصرية الأصيلة التي تحمل شعار "صنع في مصر" مثل "منتجات اخميم - التلي - خشب الأرابيسك-الخوص- منسوجات كليم وسجاد -مفروشات-مكرميه-اكسسورات -صدف-جلود-خزف، وغيره من المنتجات".

ونقل عباس للعارضين والعارضات تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي وتقديرها لمجهوداتهم، مؤكداً أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بالتوسع في إقامة معارض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية " في مختلف محافظات الجمهورية من أجل التسويق والترويج للمنتج المصري الحرفي الأصيل.