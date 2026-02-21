محافظ مطروح يناقش واعضاء الهيئة البرلمانية احتياجات القطاعات المختلفة

ناقش اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح عدد من الملفات الهامة خلال لقائه اليوم "السبت" مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ بمطروح بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد

رحب محافظ مطروح بنواب مطروح مع تمنياته بدورة برلمانية موفقة ، والتأكيد على عقد لقاء دورى معهم في الأربعاء من كل أسبوع.

وأكد على أهمية دورهم والتعرف من خلالهم على كافة المشكلات والتحديات، و المعلومات مع تواصلهم الأقرب إلى المواطن وتعاونهم مع المحافظة في تذليل العقبات وحل المشكلات ، وتكاتفهم مع الجهاز التنفيذى في عرض الموضوعات على الجهات المعنية لتحقيق الأهداف والمصلحة العامة للمحافظة وأهلها.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والاحتياجات في الطرق والكهرباء والمياه والصحة والتأمين الصحي والتعليم وغيرها بما ييسر على المواطنين والاسراع في خطوات التنمية بالقطاعات والمجالات التنموية والخدمية بالمحافظة.

من ناحية اخرى، حرص اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح عقب أداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص بمدينة مرسي مطروح على الإستماع للمواطنين في إطار التواصل المستمر وتلبية مطالبهم، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة .

ووجه محافظ مطروح خلال استماعه للمواطنين بدراسة كافة الشكاوى والمقترحات مع المختصين لحلها في إطار تحقيق المصلحة العامة مع الترحيب بمشاركات المواطنين ومقترحاتهم بما يسهم في مزيد من الخدمات و التيسير على المواطنين وفي ضوء خطط المحافظة، مع بحث مزيد من التيسيرات في كافة القطاعات الخدمية.