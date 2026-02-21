هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

هنفطر ايه النهاردة.. يتكرر هذا السؤال يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار يومية متنوعة تساعدكم في اختيار الوجبات الرئيسية الشهية بجانب شرح خطوات تحضيرها في المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل وجبة إفطار شهية مكونة من ٣ أصناف رئيسية بخطوات اشهر الطهاة.

فراخ مشوية محشية بالزبدة والخضار

نعرض لكم طريقة عمل فراخ مشوية ومحشية بالزبدة والخضار للشيف محروسة سالم.

المقادير

فرخة كبيرة سليمة

جزر مكعبات كبيرة

بطاطس مكعبات كبيرة

كوسة مكعبات كبيرة

طماطم شيري

بصل قاورمة

روزماري

ملح

فلفل اسود

مرقة دجاج فورية

كركم

كاري

بابريكا مدخنة

زبدة مذابة

التقديم

أرز اصفر بالمكسرات

سلطة الدقوس

طريقة عمل دجاج بالزبدة محشي بالخضار

زوبي الزبدة على النار واضيفي معها المرقة والملح والفلفل الاسود ثم احقني الدجاجة بالزبدة تحت الجلد.

في بولة منفصلة قلبي الخضار مع التتبيلة والزبدة ثم احشى الدجاج به ثم ضعيه في صينية مدهونة زبدة وادخليه فرن ساخن حتى تمام النضج.

مكرونة بالبشاميل

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرمة بشاميل

مكرونة قلم مسلوقة

للعصاج:

لحم مفروم

بصل مفروم

ملح

فلفل اسود

صلصة طماطم

قرفة

جوزة الطيب

بهارات

ورق لورا

سمن

للبشاميل:

4 ملعقة كبيرة سمن

6 ملعقة كبيرة دقيق

لتر لبن

كريمة

ملح

فلفل اسود

قرفة

جوزة الطيب

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

شوحي اللحمة في حلة بها سمنة مع البصل ورشي عليها الملح والتوابل حتى يتغير لونها ثم ضعي الصلصة واتركيها حتى تغلي قليلا.

في اناء أخر على النار شوحي السمن في الدقيق ثم ضعي اللبن وتبليها بالملح والتوابل ثم ضعي الكريمة.

ضعي طبقة مكرونة مخلوطة بالبشاميل في بداية صينية الفرن ثم طبقة من العصاج ثم طبقة نكرونة.

ضعي باقي البشاميل على الوجه ثم الموتزاريلا وادخليها فرن ساخن حتى النضج وقدميها على سفرة رمضان.

زلابية

نعرض لكم طريقة عمل الزلابية من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي

المقادير

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

باكو فانيليا

ماء للعجن

زيت للقلي

للتقديم:

سكر بودرة أو شربات تقيل

طريقة عمل الزلابية

في بولة متوسطة اخلطى الدقيق مع النشا والخميرة والملح والفانيليا

ثم ضعي الماء.

قلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام ثم غطى العجينة واتركيها حتى تتخمر.

شكلي الزلابية بالملعقة الصغيرة في زيت ساخن وارفعيها واتركيها حتى تبرد ثم ضعيها مرة أخرى فى الزيت حتى تتحمر.

ارفعي الزلابية من الزيت وضعيها في الشربات أو رشي عليها سكر البودرة وتقدم.