قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات قسد تنقل معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان بالحسكة إلى شمال العراق
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية
اسماء محمد

هنفطر ايه النهاردة.. يتكرر هذا السؤال يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار يومية متنوعة تساعدكم في اختيار الوجبات الرئيسية الشهية بجانب شرح خطوات تحضيرها في المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل وجبة إفطار شهية مكونة من ٣ أصناف رئيسية بخطوات اشهر الطهاة.

فراخ مشوية محشية بالزبدة والخضار

نعرض لكم طريقة عمل فراخ مشوية ومحشية بالزبدة والخضار للشيف محروسة سالم.

المقادير
فرخة كبيرة سليمة

جزر مكعبات كبيرة

بطاطس مكعبات كبيرة

كوسة مكعبات كبيرة

طماطم شيري

بصل قاورمة

روزماري

ملح 
فلفل اسود

مرقة دجاج فورية

كركم

كاري

بابريكا مدخنة

زبدة مذابة

التقديم
أرز اصفر بالمكسرات

سلطة الدقوس

طريقة عمل دجاج بالزبدة محشي بالخضار

زوبي الزبدة على النار واضيفي معها المرقة والملح والفلفل الاسود ثم احقني الدجاجة بالزبدة تحت الجلد.

في بولة منفصلة قلبي الخضار مع التتبيلة والزبدة ثم احشى الدجاج به ثم ضعيه في صينية مدهونة زبدة وادخليه فرن ساخن حتى تمام النضج.

دجاج مشوي

مكرونة بالبشاميل

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرمة بشاميل

مكرونة قلم مسلوقة

للعصاج:
لحم مفروم
بصل مفروم
ملح 
فلفل اسود 
صلصة طماطم
قرفة
جوزة الطيب
بهارات
ورق لورا
سمن
للبشاميل:
4 ملعقة كبيرة سمن
6 ملعقة كبيرة دقيق
لتر لبن
كريمة
ملح 
فلفل اسود 
قرفة
جوزة الطيب

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

شوحي اللحمة في حلة بها سمنة مع البصل ورشي عليها الملح والتوابل حتى يتغير لونها ثم ضعي الصلصة واتركيها حتى تغلي قليلا.

في اناء أخر على النار شوحي السمن في الدقيق ثم ضعي اللبن وتبليها بالملح والتوابل ثم ضعي الكريمة.

ضعي طبقة مكرونة مخلوطة بالبشاميل في بداية صينية الفرن ثم طبقة من العصاج ثم طبقة نكرونة.
ضعي باقي البشاميل على الوجه ثم الموتزاريلا وادخليها فرن ساخن حتى النضج وقدميها على سفرة رمضان.

مكرونة بشاميل بالجبنة

زلابية

نعرض لكم طريقة عمل الزلابية من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي

المقادير

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

باكو فانيليا

ماء للعجن

زيت للقلي

للتقديم:
سكر بودرة أو شربات تقيل

طريقة عمل الزلابية

في بولة متوسطة اخلطى الدقيق مع النشا والخميرة والملح والفانيليا
ثم ضعي الماء.

قلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام ثم غطى العجينة واتركيها حتى تتخمر.

شكلي الزلابية بالملعقة الصغيرة في زيت ساخن وارفعيها واتركيها حتى تبرد ثم ضعيها مرة أخرى فى الزيت حتى تتحمر.

ارفعي الزلابية من الزيت وضعيها في الشربات أو رشي عليها سكر البودرة وتقدم.

فراخ مشوية هنفطر ايه النهاردة طريقة عمل الزلابية طريقة عمل مكرونة بالبشاميل طريقة عمل فراخ هنفطر ايه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي.. عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

سيرين عبد النور

في عيد ميلادها الـ 49… إطلالات تكشف عن أناقة سيرين عبد النور

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

بالصور

«على قد الحب» يواصل تصدر الترند في الحلقة الثالثة وسط إشادة الجمهور

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد