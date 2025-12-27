نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما

نعي خالد البلشي نقيب الصحفيين في بداية كلمته في احتفالية جوائز الصحافة المصرية، المخرج داود عبد السيد فيلسوف السينما الذي توفي اليوم تاركا فراغا كبيرا في مجال السينما .

جاء ذلك خلال احتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية – دورة محمود عوض 2025، بنقابة الصحفيين على مسرح نقابة الصحفيين، بحضور نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي، في إطار تقديرها للدور المهني والوطني للصحافة المصرية ودعمها للمتميزين من أبنائها.

وقدم البلشي خلال كلمته في الاحتفالية التحيه لأرواح الشهداء الفلسطين الذي تقدم لهم الجائزة اليوم ( جائزة حريه الصحافه )و هم أكثر من 250 شهيد أعادت الاعتبار للصحافه في وجه اله الهدم و الاستيطان ،و انتصروا الحقيقيه في وجه الإعلام الزائف ، و كانوا عنوانا للحقيقة.

سيتم تقديم جائزة حرية الصحافة لشهداء الصحافة الفلسطينية نظرًا لما قدموه من تضحيات مهنية وشخصية في سبيل نقل الحقيقة للعالم، وكشف زيف رواية الكيان الصهيوني، وذلك بحضور مجموعة من أسر شهداء الصحافة الفلسطينيين المقيمين في مصر.

و أشار إلي أنه سيتم الاحتفاء بأمير الصحافة محمد التابعي مع حلول الذكرى الخمسين لرحيله، والاحتفاء بصحيفة "الأهرام" بمناسبة مرور 150 عامًا على إصدارها، والاحتفاء بمجلتي "المصور" و"روزاليوسف" بمناسبة مرور 100 عام على إصداريهما.

و قال إن الاحتفالية ستتضمن تكريم خاص للكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب بمناسبة مئوية مجلة "المصور" في مؤسسة دار الهلال، وتكريم خاص للكاتب الصحفي رشاد كامل بمناسبة مئوية مجلة "روزاليوسف" في مؤسسة روزاليوسف، وتكريم خاص للكاتب الصحفي نجيب محمد يعقوب أحد أقدم شيوخ المصححين والمراجعين في مؤسسة "أخبار اليوم".

و أكد نقيب الصحفيين أن الحريات هي أساس مهنتها و عنوان لها ، مشيرا إلي أن جوائز اليوم تعبيرا عن حريه الصحافه .

ومن جانبه قدم محمود كامل عضو مجلس نقابه الصحفيين رئيس اللجنه الثقافيه ، الشكر لأكثر من 500 صحفي قدموا أعمالهم في المسابقه هذا العام ، كما وجه الشكر ل 60 من المحكمين .

كما قدم التحيه الي الكاتب الراحل محمود عوض التي تحمل الجوائز اسمه هذا العام كما قدم التحيه للراحل ياسر رزق بفضله في اعاده المسابقه و جوائز الصحافه المصريه.