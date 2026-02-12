قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خريطة دراما رمضان 2026.. 22 عملا بين الكوميديا والدراما الاجتماعية وقضايا الأسرة

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
محمد البدوي

أعلنت علا الشافعي، المسؤولة عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن أبرز ملامح موسم دراما رمضان 2026، مؤكدة أن الشركة تستعد لتقديم موسم قوي ومتنوّع يليق بمختلف الأذواق الفنية.

الخريطة الدرامية لهذا الموسم

وقالت الشافعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC» إن الخريطة الدرامية لهذا الموسم تتضمن 22 عملًا فنيًا، ما بين مسلسلات من 30 حلقة وأخرى من 15 حلقة، موضحة أن التنوع هو السمة الأبرز في هذا الموسم، حيث سيشمل الأعمال الاجتماعية، والكوميديا الخفيفة، والكوميديا الصريحة، إلى جانب الأكشن والتشويق.

دراما رمضان 2026

وأضافت أن دراما رمضان 2026 ستتناول قضايا اجتماعية مهمة من شأنها إثارة نقاش إيجابي داخل المجتمع، مؤكدة أن حرية الإبداع لا تتعارض مع المسؤولية المجتمعية، خاصة أن الدراما الرمضانية تُعرض على مدار الساعة وتصل إلى كل بيت، مما يتطلب مراعاة القيم والأعراف مع تقديم محتوى فني محترف.

مناقشة قانون الأحوال الشخصية

وأوضحت الشافعي أن الأعمال الجديدة ستتناول ملفات حساسة تخص الأسرة المصرية، من بينها مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقضايا “قانون الرؤية” وما يواجهه الآباء، إلى جانب موضوعات تتعلق بمؤسسة الزواج وأزمة منتصف العمر.

فتح باب نقاش مجتمعي حقيقي

وختمت الشافعي بالتأكيد على أن هذه الأعمال تهدف إلى فتح باب نقاش مجتمعي حقيقي، قد يساهم في طرح توصيات عملية تصل إلى مناقشات برلمانية جادة تدعم الأسرة وتحمي حقوق الطفل، مؤكدة أن الدراما قادرة على أن تكون أداة توعية وتأثير إيجابي إلى جانب دورها الترفيهي.

دراما رمضان دراما رمضان 2026 المتحدة للخدمات الأحوال الشخصية

