تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة

أفاد المركز الألماني للمسح الجيولوجي (GFZ) بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر في تايوان، بالقرب من العاصمة تايبيه.

وتعود نبوءات العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانجا إلى الواجهة من جديد، مع اقتراب عام 2026، وتزداد الأسئلة حول ما يُنسب إليها من تنبؤات تتراوح بين الخيال العلمي والأحداث الكارثية.

تشير بعض الروايات المتداولة إلى أن بابا فانجا توقعت وقوع كوارث طبيعية عنيفة خلال عام 2026، من بينها زلازل قوية وفيضانات تضرب مناطق مختلفة من العالم.



ويربط المهتمون بهذه النبوءات بين تزايد الظواهر المناخية المتطرفة والتغيرات البيئية الحالية، رغم عدم وجود أي دليل علمي يؤكد صحة هذه التوقعات.



ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

