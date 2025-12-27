قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
أخبار العالم

تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة

زلزال
زلزال
فرناس حفظي

أفاد المركز الألماني للمسح الجيولوجي (GFZ) بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر في تايوان، بالقرب من العاصمة تايبيه.

وتعود نبوءات العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانجا إلى الواجهة من جديد، مع اقتراب عام 2026، وتزداد الأسئلة حول ما يُنسب إليها من تنبؤات تتراوح بين الخيال العلمي والأحداث الكارثية.

تشير بعض الروايات المتداولة إلى أن بابا فانجا توقعت وقوع كوارث طبيعية عنيفة خلال عام 2026، من بينها زلازل قوية وفيضانات تضرب مناطق مختلفة من العالم.


ويربط المهتمون بهذه النبوءات بين تزايد الظواهر المناخية المتطرفة والتغيرات البيئية الحالية، رغم عدم وجود أي دليل علمي يؤكد صحة هذه التوقعات.


ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 
 

المركز الألماني مقياس ريختر تايوان العاصمة تايبيه وقوع زلزال

