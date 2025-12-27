آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 27-12-2025

تعرض سعر الذهب في مصر لحالة من الاستقرار مع منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 27-12-2025 داخل محلات الصاغة.

الذهب مستقر

وقبل ساعات من بدء التعاملات اليومية وخصوصا مساء اليوم؛ ثبت سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر بدون أي تغيير وسط حالة من الترقب في محلات الصاغة

صعود طفيف

خلال بداية التعاملات المسائية، صعد سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا لم يجاوز 5 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس، ليصل مجمل ما صعده في يومين إلي أكبر من 260 جنيه في المتوسط

تذبذب سابق

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب خلال الـ4 أسابيع الماضية ليفقد ما يقارب من 650 جنيه على الأقل من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6035 جنيه

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 6897 جنيه للبيع و 6937 جنيه للشراء

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6035 جنيه للبيع و 6070 جنيه للشراء

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5172 جنيه للبيع و 5202 جنيه للشراء

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4023 جنيه للبيع و 4046 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.28 ألف جنيه للبيع و 4856 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصلت أوقية الذهب نحو 4534 دولار للبيع و 4535 دولار للشراء

الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي، مما عزز الارتفاع القوي الذي شهدته المعادن النفيسة في نهاية العام.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 4550 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4340 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 4533 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون

للأسبوع الثالث على التوالي استمر الذهب في الارتفاع ليسجل مستويات قياسية جديدة بعد أن استطاع اختراق المستوى النفسي 4500 دولار للأونصة في ظل الزخم الصاعد الذي يتواجد عند مناطق التشبع بالشراء، ليصل السعر إلى مستوى المقاومة 4550 دولار للأونصة.