رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
مسئولون كبار في الحرس الثوري الإيراني يكشفون موعد الحرب مع إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

الذهب أم العقار.. أيهما الاستثمار الآمن في 2026؟

الإستثمار الآمن في 2026
الإستثمار الآمن في 2026
أميرة خلف

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2026، و يظل الجدل قائمًا حول الاستثمار الأكثر أمانًا بين الذهب والعقار، لاسيما بعد ارتفاع أسعار الذهب وتجاوزه الـ 6 آلاف جنيه رسميًا .


يعتبر عام 2025 عام الذهب بلا منازع، نظرًا لما حققه المعدن الأصفر من ارتفاعات مستمرة طوال العام، بدأت من يناير وحتى ديسمبر الجاري دون توقف.


وجاءت هذه الارتفاعات وسط تحوط المواطنين وكبرى الشركات بشراء الذهب كوسيلة للحماية من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم، ما عزز مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق.

و يرى البعض أن الذهب ملاذًا آمنًا طويل الأجل يحمي المدخرات في أوقات التقلبات الاقتصادية، في حين يرى آخرون أن العقار يوفر عوائد مستقرة وحماية لرأس المال على المدى الطويل.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الأداة الاستثمارية المناسبة والتي تعتبر الملاذ الآمن لضمان حماية مدخراته وتحقيق عوائد مستدامة.

النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،أكدت أن اختيار المواطن بين الذهب والعقار أو شهادات الإيداع البنكية يعتمد بالأساس على احتياجاته المالية وأهدافه الاستثمارية.

و أشارت" الكسان" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن الذهب والعقار يُعتبران استثمارات طويلة الأجل تحافظ على القيمة وتحقق عائدًا مستقرًا مع مرور الوقت، مما يجعلهما خيارًا مفضلًا للكثير من المواطنين، إلى جانب ارتفاع قيمتهما مع مرور الوقت.

و أوضحت أن شهادات الإيداع البنكية توفر سيولة شهرية للمستثمرين الذين يحتاجون إلى دخل نقدي منتظم.

و أكدت عضو البرلمان أن القرار يعود دائمًا إلى تفضيلات المواطن وقدرته على تحمل المخاطر وتنويع أدواته الاستثمارية. 

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

دار الإفتاء

مصالحات دار الإفتاء 2025.. استقبال 2553 حالة نزاع.. والاختلاف على الميراث يتصدر المشهد

الدكتور محمود حمدي زقزوق

الأوقاف تحتفى بذكرى ميلاد الدكتور محمود زقزوق بمقالة تجمع سيرته

فضل قراءة آخر آيتين في سورة البقرة

فضل قراءة آخر آيتين في سورة البقرة .. داوم عليهما ليلا لهذا السبب

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

