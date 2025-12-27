سعر الذهب مساء اليوم 27-12-2025

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا جديداً بأول تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 27-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب للمرة الثالثة بنهاية تعاملات اليوم مقدار 5 جنيهات على الأقل مقارنة بما كان عليه منذ الخميس الماضي.

تجديد الصعود

وعلى مدار اليومين الماضيين ارتفعت وتيرة تصاعد سعر الذهب بمقدار اقترب من 265 جنيها في المتوسط وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط حالة من الترقب وتنفس الصعداء داخل السوق المحلية

موقف الذهب في الأسابيع الماضية

وعلى مدار 4 أسابيع سابقة تعرض المعدن الأصفر لهزات متتالية افقدته 650 جنيها من قيمته في المتوسط إلا أنه عوض تلك الخسائر مع اقتراب نهاية العام الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6035 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6897 جنيها للبيع و 6937 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6035 جنيها للبيع و 6075 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5172 جنيها للبيع و 5202 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4023 جنيها للبيع و 4046 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.28 ألف جنيه للبيع و 48.56 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4534 دولارا للبيع و 4535 دولارا للشراء