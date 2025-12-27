قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 27-12-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا جديداً بأول تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 27-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب للمرة الثالثة بنهاية تعاملات اليوم مقدار 5 جنيهات على الأقل مقارنة بما كان عليه منذ الخميس الماضي.

اسعار الذهب اليوم

تجديد الصعود

وعلى مدار اليومين الماضيين ارتفعت وتيرة تصاعد سعر الذهب بمقدار اقترب من 265 جنيها في المتوسط وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط حالة من الترقب وتنفس الصعداء داخل السوق المحلية

موقف الذهب في الأسابيع الماضية

وعلى مدار 4 أسابيع سابقة تعرض المعدن الأصفر لهزات متتالية افقدته 650 جنيها من قيمته في المتوسط إلا أنه عوض تلك الخسائر مع اقتراب نهاية العام الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6035 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6897 جنيها للبيع و 6937 جنيها للشراء

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6035 جنيها للبيع و 6075 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5172 جنيها للبيع و 5202 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4023 جنيها للبيع و 4046 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.28 ألف جنيه للبيع و 48.56 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4534 دولارا للبيع و 4535 دولارا للشراء

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

السعودية

السعودية تجدد دعمها لوحدة اليمن وتدفع نحو حل سياسي شامل

سوريا

إعلام سوري: مقتل عنصر ينتمي لوزارة الدفاع إثر إطلاق نار من قبل مجهولين في حلب

أخبار التوك شو

التوك شو: ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. وشتاء حقيقي يضرب مصر

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد