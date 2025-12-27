علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات

قال علي حسن، الكاتب الصحفي، إن هذه الجولة من انتخابات مجلس النواب تتميز بقوة إزالة السلبيات فيها.

وأضاف علي حسن، في لقائه على قناة "دي إم سي"، أن أقوى موقف تم اتخاذه في هذه الانتخابات هو موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين أعلن صراحة بعدم السماح للتجاوزات في الانتخابات.

وتابع: الرئيس السيسي ناشد الهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة التحقيق وإلغاء الدوائر التي شابها البطلان، حتى لو أدى الأمر إلى إلغاء العملية الانتخابية برمتها.

وأكد أن بعض الدوائر فيها رشاوي انتخابية وتوجيه للناخبين، فضلا عن وجود بعض الأخطاء في العمليات الإجرائية، منوها أن الهيئة الوطنية للانتخابات أبطلت عدد من الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الجولة هي الأهم لأن فيها مرحلة الحسم.