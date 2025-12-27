انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا

قال بسام عبد الحميد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن منتصف اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات شهد انتظام العملية الانتخابية في 19 دائرة على مستوى الجمهورية، والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

إجمالي عدد الناخبين المقيدين

وأوضح عبد الحميد، من محافظة قنا، خلال رسالة له على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي كريم حاتم، أن المحافظة تضم أربع دوائر انتخابية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية نحو مليونين و215 ألف ناخب وناخبة، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

تزايد ملحوظ في نسب الإقبال

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن الدوائر الانتخابية بمحافظة قنا تضم 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مراكز انتخابية، مشيرًا إلى أنه منذ فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى فترة الراحة المقررة، لوحظ تزايد ملحوظ في نسب الإقبال داخل عدد من اللجان المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

أكد أن المشاركة الانتخابية اتسمت بالتنوع، حيث شهدت اللجان حضورًا لافتًا من السيدات وكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب مشاركة الشباب.

أشار بسام عبد الحميد إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفّرت تسهيلات كبيرة لتيسير عملية التصويت، خاصة لذوي الهمم، حيث تم توفير بطاقات اقتراع بطريقة “برايل” لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب استخدام لغة الإشارة لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة السمعية.

كما جرى توفير كراسٍ متحركة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة، بما يضمن تمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر داخل اللجان الانتخابية.