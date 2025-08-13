جامعة الأقصر تواصل تنفيذ مبادرة "التثقيف الرقمي" بندوة عن مخاطر المراهنات والحياة الرقمية

تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقيادة الدكتورة هناء حامد، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ندوة توعوية بعنوان "مخاطر المراهنات والمقامرة عبر الإنترنت... الحياة الرقمية وإنترنت الأشياء"، وذلك بالشراكة مع مكتبة مصر العامة بالأقصر.

تأتي هذه الندوة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، التي تهدف إلى رصد الظواهر المجتمعية المستجدة، وتسليط الضوء على القضايا التي تمس فئة الشباب، وعلى رأسها المراهنات الإلكترونية وما تحمله من ممارسات غير قانونية وآثار سلبية على الفرد والمجتمع.

أقيمت الندوة يوم الأحد 10 أغسطس بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، بحضور 45 مشاركًا من النشء والشباب. وحاضر فيها المهندس ياسر خضري، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة الأقصر، حيث تناول مفهوم الحياة الرقمية وإنترنت الأشياء، وشرح المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمو الإنترنت، مشيرًا إلى ظاهرة "الدارك ويب" وما تحتويه من أنشطة غير قانونية كالمخدرات والقرصنة الإلكترونية، موضحًا آلية عمل التشفير المعقد الذي يخفى هوية المستخدمين.

وأكد خضري على أهمية الحذر عند التعامل مع الروابط المجهولة، وضرورة توعية الطلاب والشباب بمخاطر التكنولوجيا وصقل معارفهم لمواجهة هذه التحديات.

وأشرفت على تنفيذ الندوة كل من الأستاذة فاتن سعيد والأستاذة زينب محمد، ضمن جهود الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي وحماية الشباب من الظواهر السلبية المنتشرة في العصر الرقمي