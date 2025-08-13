قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الأقصر تواصل تنفيذ مبادرة "التثقيف الرقمي" بندوة عن مخاطر المراهنات والحياة الرقمية

جامعة الاقصر
جامعة الاقصر
شمس يونس

تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقيادة الدكتورة هناء حامد، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ندوة توعوية بعنوان "مخاطر المراهنات والمقامرة عبر الإنترنت... الحياة الرقمية وإنترنت الأشياء"، وذلك بالشراكة مع مكتبة مصر العامة بالأقصر.

تأتي هذه الندوة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، التي تهدف إلى رصد الظواهر المجتمعية المستجدة، وتسليط الضوء على القضايا التي تمس فئة الشباب، وعلى رأسها المراهنات الإلكترونية وما تحمله من ممارسات غير قانونية وآثار سلبية على الفرد والمجتمع.

أقيمت الندوة يوم الأحد 10 أغسطس بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، بحضور 45 مشاركًا من النشء والشباب. وحاضر فيها المهندس ياسر خضري، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة الأقصر، حيث تناول مفهوم الحياة الرقمية وإنترنت الأشياء، وشرح المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمو الإنترنت، مشيرًا إلى ظاهرة "الدارك ويب" وما تحتويه من أنشطة غير قانونية كالمخدرات والقرصنة الإلكترونية، موضحًا آلية عمل التشفير المعقد الذي يخفى هوية المستخدمين.

وأكد خضري على أهمية الحذر عند التعامل مع الروابط المجهولة، وضرورة توعية الطلاب والشباب بمخاطر التكنولوجيا وصقل معارفهم لمواجهة هذه التحديات.

وأشرفت على تنفيذ الندوة كل من الأستاذة فاتن سعيد والأستاذة زينب محمد، ضمن جهود الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي وحماية الشباب من الظواهر السلبية المنتشرة في العصر الرقمي

الاقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

السفيرة رشا سليمان، سفيرة مصر بفريتاون، مع إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة السيراليوني

سفيرة مصر في فريتاون تبحث مع وزير التجارة السيراليوني تعزيز العلاقات الاقتصادية

قافلة المساعدات المصرية الـ 14 تنطلق إلى غزة

زاد العزة من مصر إلى غزة.. قافلة المساعدات الـ 14 تنطلق إلى القطاع

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات .. فرص ذهبية لخريجي برنامج هندسة السيارات الذكية بجامعة حلوان

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد