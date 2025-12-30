قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

معلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
أ ش أ

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من نشرته الدورية بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة من أبرز نتائج استطلاعات الرأي الصادرة عن مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والدولية في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشأنين المصري والعربي.


وأوضح العدد أن 50% من المواطنين المبحوثين بالعينة في 31 دولة حول العالم يؤيدون تقديم حكوماتهم دعمًا ماليًا للمنظمات الإنسانية الدولية، مقابل 13% يعارضون هذا التوجه، وفقًا لاستطلاع شركة "إبسوس"، حيث تصدرت إندونيسيا قائمة الدول الأكثر دعمًا بنسبة 70%، تلتها إيطاليا 58%، ثم المملكة العربية السعودية وبولندا والصين (57% لكل منها)، بينما جاءت المملكة المتحدة في مقدمة الدول الأكثر معارضة بنسبة 21%، تلتها فرنسا 20%، ثم تركيا 19%.


كما أشار العدد إلى نتائج استطلاع "يوروباروميتر" الذي أظهر أن 66% من الأوروبيين يستخدمون وسائل الإعلام التقليدية مثل التليفزيون والصحف والراديو لمتابعة الشؤون الاجتماعية والسياسية بشكل يومي، في حين يعتمد 59% منهم على المصادر الرقمية مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو ومواقع الأخبار الإلكترونية، وتصدرت لكسمبورج وإسبانيا الدول الأكثر استخدامًا للإعلام التقليدي بنسبة 73% لكل منهما، بينما جاءت قبرص في صدارة استخدام المصادر الرقمية بنسبة 82%، تلتها مالطا 80%.


وبيّن الاستطلاع أن 61% من الأوروبيين يهتمون بمتابعة أخبار الصحة وأنظمة الرعاية الصحية، تليها أخبار الديمقراطية وسيادة القانون 47%، ثم الهجرة واللجوء 45%، وتغير المناخ 43%، والأمن في الاتحاد الأوروبي والفقر والدمج الاجتماعي (40% لكل منهما).


وفيما يتعلق بسلوك التفاعل الرقمي، أوضح 38% من الأوروبيين أنهم يطالعون ملخصات المحتوى المنشورة على المنصات الرقمية، و36% يتفاعلون مع المحتوى، و23% يشاركون بتعليقاتهم وآرائهم، بينما يتابع 26% المواقع والحسابات الرسمية لحكوماتهم الوطنية، و23% السياسيين الوطنيين، و21% الأحزاب السياسية الوطنية.


وسلط العدد الضوء على استطلاع "المنظمة الأوروبية للمستهلكين" بشأن تفضيلات البالغين والمراهقين في مجال الدفع الرقمي، حيث أفاد 88% من الفئتين بأنهم يشعرون بالأمان عند استخدام تطبيقات الدفع والمحافظ الرقمية، كما أكد 81% من البالغين و77% من المراهقين استخدامهم لتلك التطبيقات خلال عام 2024، في حين أشار 55% من البالغين و51% من المراهقين إلى مواجهتهم صعوبات أثناء عمليات الدفع الرقمي.


كما استعرض العدد نتائج استطلاع شبكة "آيريس" في 21 دولة حول العالم، الذي أوضح أن 60% من المواطنين يرون أن أوضاع بلادهم تسير في الاتجاه الخطأ، وأن 70% من الأسر تواجه صعوبات أكبر في تلبية نفقاتها المعيشية مقارنة بالعام الماضي.


وفي الشأن البريطاني، أظهر استطلاع "يوجوف" أن 46% من البريطانيين يرون ضرورة استمرار بلادهم كعضو في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.


كما تضمن العدد نتائج استطلاع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" بشأن الهجرة في الولايات المتحدة، حيث رأى 52% من الأمريكيين أن التنوع العرقي يجعل بلادهم مكانًا أفضل للعيش، بينما اعتبر 36% أن تزايد أعداد المهاجرين يمثل تهديدًا محتملًا لمصالح بلادهم الحيوية.
واختتم العدد باستعراض نتائج استطلاع "البنك الأوروبي للاستثمار" حول توجهات الاستثمار، والتي أظهرت أن 81% من شركات الاتحاد الأوروبي ترى أن استثماراتها خلال السنوات الثلاث الماضية كانت مناسبة لضمان نجاحها المستقبلي.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعات الرأي المحلية والعالمية مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والدولية القضايا السياسية والاقتصادية

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
قهوة الصباح
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
السيارات الصينية
