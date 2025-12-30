الجديد فى تطوير حديقة الحيوان.. ترميم وتأهيل بوابات وأسوار الجنينة

أكد التحالف الوطني استمراره في تنفيذ خطته الشاملة لتطوير جنينة الحيوان بالجيزة، بما يحقق التوازن بين التحديث والحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية للجنينة، باعتبارها إحدى أعرق حدائق الحيوان في أفريقيا والعالم.

وفي هذا الإطار، بدأت شركة حدائق – المسئولة عن تطوير وإدارة وتشغيل جنينة الحيوان والأورمان – أعمال إعادة ترميم وتأهيل بوابات وأسوار جنينة الحيوان بالجيزة، وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، ووفقًا للمعايير العلمية والأثرية المعتمدة.

ويشمل مشروع ترميم البوابات والأسوار التاريخية وتجديدها بعناية دقيقة، وإعادتها إلى ألوانها الأصلية والطبيعية التي تعكس طابعها التاريخي، بما يضمن الحفاظ على الهوية البصرية والأثرية للجنينة وعدم المساس بقيمتها التراثية.

ويشير التحالف الوطني إلى أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا لسلسلة من مشروعات الترميم والتطوير التي تم تنفيذها داخل الجنينة، والتي شملت عددًا من المعالم الأثرية والترفيهية البارزة، من بينها الكشك الياباني، الجبلاية، برج إيفل، وجبلاية الشمعدان، وذلك على أيدي نخبة من أفضل المرممين المتخصصين في مجال الآثار.

وشدد التحالف الوطني على أن تطوير جنينة الحيوان لا يقتصر على تحسين الخدمات والبنية التحتية فحسب، بل يستهدف بالأساس صون التراث والحفاظ على القيمة التاريخية للجنينة، بما يليق بمكانتها العريقة، ويضمن تسليم هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة في أفضل صورة ممكنة.