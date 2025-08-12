إطلاق أولى فعاليات الشمول المالي بالأقصر

انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية الأولى حول الشمول المالي وريادة الأعمال بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الدير بمركز إسنا جنوب الاقصر، التابع لهيئة تنمية الصعيد، وذلك بالتعاون مع بنك مصر – قطاع الشمول المالي، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المستمرة حتى منتصف أغسطس الجاري.



ياتى ذلك في إطار رؤية محافظة الأقصر، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتوصيات لجنة التوظيف بالمحافظة .

وتأتي هذه الفعالية تنفيذًا لرؤية لجنة التوظيف بالمحافظة، التي يترأسها الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والتي تضع على رأس أولوياتها تأهيل الشباب من الجنسين، وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع ربط التدريب بالفرص الاستثمارية الفعلية، مستندةً إلى المجمع الصناعي الحرفي كنموذج متكامل يضم خطوط إنتاج للملابس الجاهزة والصناعات الحرفية واليدوية، ما يوفر فرص تشغيل واسعة لأبناء المحافظة، لا سيما السيدات الريفيات.

وتندرج الندوة ضمن خطط المحافظة المستمرة لمبادرات تمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة، إيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة الأقصر.

ويعد المجمع الصناعي الحرفي بقرية الدير إحدى ثمار التعاون بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة الأقصر، حيث جُهز بخط إنتاج متكامل للملابس الجاهزة لتشغيل أبناء المحافظة، فضلًا عن استيعابه للأنشطة الحرفية والصناعات اليدوية الأخري التي تتميز بها قرى ومراكز إسنا والتي تحقق فرص عمل لائقة ومستدامة .

وقدّم فريق بنك مصر الندوة، بمشاركة الأستاذة ليلى البسيوني، رئيس التثقيف المالي ببنك مصر، والاستاذة هدير موسى، أخصائي تطوير الأعمال ببنك مصر – فرع أتون، حيث استعرضا مفهوم الشمول المالي وأدواته ودوره في دعم رواد الأعمال وتعزيز الفرص الاقتصادية للسيدات وتمكينهن.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تأهيل الشباب وربطهم بفرص عملية واستثمارية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على أبناء المحافظة .