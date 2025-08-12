قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
محافظات

إطلاق أولى فعاليات الشمول المالي بالأقصر

الندوة التثقيفية الأولى حول الشمول المالي
الندوة التثقيفية الأولى حول الشمول المالي
شمس يونس

 انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية الأولى حول الشمول المالي وريادة الأعمال بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الدير بمركز إسنا جنوب الاقصر، التابع لهيئة تنمية الصعيد، وذلك بالتعاون مع بنك مصر – قطاع الشمول المالي، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المستمرة حتى منتصف أغسطس الجاري.


ياتى ذلك في إطار رؤية محافظة الأقصر، وتنفيذًا لتوجيهات  المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتوصيات لجنة التوظيف بالمحافظة .

وتأتي هذه الفعالية تنفيذًا لرؤية لجنة التوظيف بالمحافظة، التي يترأسها الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والتي تضع على رأس أولوياتها تأهيل الشباب من الجنسين، وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع ربط التدريب بالفرص الاستثمارية الفعلية، مستندةً إلى المجمع الصناعي الحرفي كنموذج متكامل يضم خطوط إنتاج للملابس الجاهزة والصناعات الحرفية واليدوية، ما يوفر فرص تشغيل واسعة لأبناء المحافظة، لا سيما السيدات الريفيات.

وتندرج الندوة ضمن خطط المحافظة  المستمرة لمبادرات تمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة، إيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة الأقصر.

ويعد المجمع الصناعي الحرفي بقرية الدير إحدى ثمار التعاون بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة الأقصر، حيث جُهز بخط إنتاج متكامل للملابس الجاهزة لتشغيل أبناء المحافظة، فضلًا عن استيعابه للأنشطة الحرفية والصناعات اليدوية الأخري التي تتميز بها قرى ومراكز إسنا والتي تحقق فرص عمل لائقة ومستدامة .

وقدّم فريق بنك مصر الندوة، بمشاركة الأستاذة ليلى البسيوني، رئيس التثقيف المالي ببنك مصر، والاستاذة هدير موسى، أخصائي تطوير الأعمال ببنك مصر – فرع أتون، حيث استعرضا مفهوم الشمول المالي وأدواته ودوره في دعم رواد الأعمال وتعزيز الفرص الاقتصادية للسيدات وتمكينهن.

وأكد  الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تأهيل الشباب وربطهم بفرص عملية واستثمارية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على أبناء المحافظة .

