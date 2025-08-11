قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الأقصر يستقبل وفد بنك مصر لبحث التعاون في مبادرات الشمول المالي وريادة الأعمال

محافظ الأقصر ووفد البنك
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من بنك مصر في إطار فعاليات البنك المركزي المصري لمبادرة الشمول المالي، والتي تستمر لمدة 15 يومًا بدءًا من الأول من أغسطس الجاري.

ضم الوفد ليلى البسيوني، رئيس التثقيف المالي ببنك مصر ، وسيد مرعي، نائب مدير عام منطقة جنوب الصعيد، ومحمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة فرع الأقصر، وآلاء محمود أبو دوح  ، ومحمد كمال أبو زيد، أخصائيي تطوير أعمال ببنك مصر فرع أتون.

ويهدف اللقاء إلى تنظيم فعاليات وورش عمل بمكتبة مصر العامة حول الثقافه الماليه وريادة الاعمال ، بهدف تغيير العادات والسلوكيات الماليه والمفاهيم التقليدية حول الوظائف وتعزيز فكر ريادة الأعمال .

كما ناقش وفد البنك إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الأقصر في إطار مبادرة "رواد النيل"، والمساهمة في افتتاح فرعي إسنا وطيبة، مع دمج الأنشطة الثقافية بريادة الأعمال لتسهيل وصول الخدمات لأهالي المراكز دون عناء الانتقال إلى مدينة الأقصر.

وتستهدف مبادرة "رواد النيل" نشر الثقافة المالية بدءًا من النشء، من خلال ورش عمل تُنفذ بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجهود بنك مصر ودوره في دعم الثقافة والشمول المالي وتنمية الوعي الاقتصادي بالمجتمع ، والدور الفعال الذى يقوم به البنك لنشر ثقافة الشمول المالي ودعم الشباب وكافه الفئات المهمشة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

