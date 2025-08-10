مطاردة سيارات.. القبض على شخصين روعا مواطن في الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصان بتتبعه بسيارة والتضييق عليه حال سيره بأحد الطرق بالأقصر.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) بتضرره من (عاملان - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بتتبعه أثناء سيره بسيارته ومحاولة تضييق الطريق عليه وتصوير سيارته من الخلف بغرض ترويعه .

أمكن ضبط المذكورين وبحوزتهما الهاتف المحمول "المستخدم فى الواقعة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابها على النحو المشار إليه لخلافات حول أولوية المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.