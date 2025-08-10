في لفتة إنسانية..الداخلية تستجيب لسيدة مسنة وتنقلها للمستشفى

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإستغاثة سيدة مسنة وغير قادرة على الحركة لنقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (سيدة مسنة - مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بطلب المساعدة فى نقلها لتلقى العلاج بأحد المستشفيات لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.

وعلى الفور تم إنزالها بمعرفة القوات ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتقدمت المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.