مبيحرمش.. البلوجر لوشا سجل إجرامي بامتياز

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوشا بمنطقة المقطم وذلك على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي تلك السطور نرصد السجل الجنائي للمتهم.

سجل إجرامي للبلوجر لوشا

سبق وصدر حكم غيابي ضد لوشا بالسجن 10 سنوات في قضية خطف طفل وابتزاز والدته قبل أن تعاد محاكمته ويحصل على البراءة في 31 مايو 2023 وفي يونيو 2024 تم ضبطه مجددًا لقيادته سيارة بلوحات مطموسة ورخصة قيادة منتهية كما واجه عدة بلاغات بتهم التعدي على قيم المجتمع وتقديم محتوى يحمل إيحاءات بالفجور أو البلطجة إلى جانب انتقادات من شخصيات عامة.

أسباب القبض علي البلوجر لوشا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي لوشا بسبب التحريض على الفجور والفسق نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وإسقاطات جنسية فجّة تتعارض مع قيم المجتمع المصري وازدراء الأديان تضمن بعض المحتوى تهكمًا صريحًا على ألفاظ وآيات دينية وتوظيفًا ساخرًا لها في مواقف هزلية واستغلال أطفال قُصّر عبر إشراك أطفال صغار في مشاهد غير لائقة قد تُعرضهم لأضرار نفسية واستغلال إعلامي.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات عن البلوجر لوشا وتحرّر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



