حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم وعدد من الباكيات بشبرا الخيمة

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق اندلع بمحل مأكولات وعدد من الباكيات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، وحصر كل التلفيات والخسائر، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها. 

وكشفت المعاينة الأولية حول حريق عدد من المحال بمنطقة شرق السكة الحديد بمنطقة محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، أن الحريق نشب في مطبخ مطعم كشري شهير بالمنطقة، ثم امتدت لباقي المحال المجاورة، وتمت السيطرة علي الحريق، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد بالكامل.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الحريق  ، وفور تلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق بمحل مأكولات  بميدان المؤسسه بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق،  بحي غرب شبرا الخيمة، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

وانتقل على الفور اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وتم الدفع بسيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارى تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

